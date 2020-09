Foto: Familias disfrutan con tranquilidad en la populosa laguna de Xiloá/TN8

Bajo el nublado cielo, mujeres, hombres y niños se dieron un sabroso chapuzón siempre tomando las medidas de seguridad necesarias.

"Es bastante aceptable, no hay mucha gente y venimos a refrescarnos, ya que el calor de Managua está bien fuerte. Sanamente, venimos disfrutar sanamente. Traemos nuestra comida, nuestras familias y así gozamos un poco más", expresó la ciudadana Martha Anderson, habitante de Loma Linda.

"Tomándonos un relax en esta agua sabrocita. Me parece muy bueno, pasear en familia", agregó Mirian Barba, residente de Loma Linda.

"Me la estoy pasando muy bien, como es un lugar muy hermoso. Siempre en vigilancia, yo no me voy muy al fondo porque es muy profundo", comentó la niña Karla Salguera.

"Pasando un rato alegre en familia, tranquilo aquí estoy cuidando a los babys, y hay que disfrutar aprovechando estos días patrios", expresó Francisco Vallecillo, poblador del barrio San Judas

Los funcionarios públicos disfrutan de la semana patria reincorporándose a sus labores el 21 de septiembre del 2020

Medidas de seguridad

La Laguna de Xiloá está ubicada a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Managua y se puede llegar a ella por la carretera nueva a León

El centro turístico generalmente es visitado en días feriados, cuenta con un enorme estanque de aguas tranquilas y frescas ideales para disfrutar con los más pequeños del hogar siempre permaneciendo al tanto de cualquier movimiento.