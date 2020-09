10 de septiembre: Estas son las noticias de Nicaragua para empezar tu día. FOTO: Cortesía

Amigas y amigos lectores hemos preparado un resumen de las noticias nacionales más importantes a esta hora para que inicies tu día informado con nosotros.

Comandante Daniel Ortega preside acto del 41 aniversario de fundación de la Policía Nacional

El Presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo participaron en el acto de fundación de la Policía Nacional a 41 años de servicio patriótico y profesional para el pueblo.

El Gobierno en su saludo por un años más de aniversario destaca la protección, la tranquilidad personal, familiar y comunitaria, que en todo tiempo ha cumplido la institución del orden público con su deber constitucional, de brindar acompañamiento al pueblo nicaragüense, en todas sus expresiones sociales, culturales, económicas, políticas, con vocación de servicio y disposición plena, a entregar hasta la propia vida, en ese constante, incesante, custodiar de la Vida. SEPA MÁS DETALLES AQUÍ

Rosario Murillo: "Los nicaragüenses podemos trabajar en paz y bien para derrotar la pobreza"

La vicepresidenta de la República Rosario Murillo en el acto del 41 aniversario de la Policía Nacional, destacó el trabajo que ha realizado la Policía Nacional desde sus inicios.

“La Policía Nacional batalló contra la intervención, contra la injerencia, contra la dictadura criminal; triunfamos con amor, yo recuerdo cuando muy, muy joven a mí me buscaron para ser parte del Frente Sandinista, mis padres no querían y me decían sólo tenés que perder, pues no tenés que ganar, que se metan los que tienen que ganar, vos sólo tenés que perder, y bueno es una manera de pensar, pero uno nunca piensa, uno vivió la vinculación honrosa al Sandinismo y a la Revolución, con amor, pensando que era imperativo derrotar la dictadura”, dijo Murillo. SEPA MÁS DETALLES AQUÍ

Tea Libertaria ingresará por el puesto fronterizo Las Manos

Nueva Segovia como cada año en el puesto fronterizo Las Manos dará la bienvenida este 10 de septiembre a la Antorcha Centroamérica de la Paz y la Libertad, saludando el 199 Aniversario de la Independencia y 164 de la gloriosa batalla de San Jacinto “Con orgullo patrio hacia el Bicentenario”.

Este año el traspaso de la tea libertaria tendrá una particularidad en este nuevo contexto mundial debido a la pandemia de la Covid-19, pero siempre resaltando el patriotismo, la identidad nacional y la fraternidad entre los pueblos, así lo dio a conocer en conferencia de prensa Rolando Olivas, delegado de Educación en Nueva Segovia. SEPA MÁS DETALLES AQUÍ

Imprudencia al aventajar dejó a dos motociclista lesionados en Managua

La imprudencia de aventajar y conducir supuestemente a exceso de velocidad dejó como resultado a una pareja de motociclistas lesionadas, después de impactar en el costado de izquierdo de un vehículo cuando este estaba realizando un giro, el hecho ocurrió en la calle principal de Altamira.

"Yo me dirigiría hacia el Palí y quiero hacer un giro cuando en eso la moto me aventaja y pega con el lado derecho de mi carro, yo a la moto no la veo, es por eso que yo quiero realizar el movimiento cuando sentí el impacto. Lamentablemente golpee a los dos muchachos, gracias a Dios no pasó a más y sólo fueron golpes", comentó el conductor. SEPA MÁS DETALLES AQUÍ

Accidente de tránsito deja a un lesionado en carretera Jinotepe - Nandaime

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 61 de la carretera Nandaime - Jinotepe dejando como saldo una persona lesionada.

El hecho ocurrió cuando el señor Francisco Padilla Cortez, de 54 años de edad y originario de Masachapa, viajaba en su motocicleta de norte a sur y en la misma vía una rastra en el mismo sentido, la que en su momento aventajo pero no calculo bien y le dio al motorizado sacándolo de circulación. SEPA MÁS DETALLES AQUÍ