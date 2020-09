Foto:Rosario Murillo: "Los nicaragüenses podemos trabajar en paz y bien para derrotar la pobreza"/ Referencia

La vicepresidenta de la República Rosario Murillo en el acto del 41 aniversario de la Policía Nacional, destacó el trabajo que ha realizado la Policía Nacional desde sus inicios.

“La Policía Nacional batalló contra la intervención, contra la injerencia, contra la dictadura criminal; triunfamos con amor, yo recuerdo cuando muy, muy joven a mí me buscaron para ser parte del Frente Sandinista, mis padres no querían y me decían sólo tenés que perder, pues no tenés que ganar, que se metan los que tienen que ganar, vos sólo tenés que perder, y bueno es una manera de pensar, pero uno nunca piensa, uno vivió la vinculación honrosa al Sandinismo y a la Revolución, con amor, pensando que era imperativo derrotar la dictadura”, dijo Murillo

La primera Dama también destacó el respaldo del pueblo hacia la institución del orden y el Gobierno, cómo han venido trabajando de la mano para construir la patria soñada

Valores que han inspirado a la Revolución Popular Sandinista

“Juntos todos los nicaragüenses podemos trabajar en paz y bien para derrotar la pobreza, y esos han sido los sentimientos, los ideales, los valores que han inspirado a la Revolución Popular Sandinista, a la Policía Nacional, al Ejército de Nicaragua y a todos los hermanos que tuvimos, le digo el honor, el privilegio de ser parte de todos esos tiempos heroicos y de compromiso… queremos la paz; hoy a los 41 años de la fundación de la Policía Nacional sabemos que el amor de los nicaragüenses, de los Revolucionarios, de los que luchamos y todo junto con el pueblo entero que se movilizó, la libertad, la democracia, la fraternidad y el sentido de equidad y el trabajo por la equidad nuestra, son logros, éxitos, victoria, fruto de nuestro valores, del amor inmenso, del compromiso cristiano”, resaltó la vice presidenta

Rosario Murillo enfatizó que a 41 años de la Fundación de la Policía Nacional, la institución siempre ha estado presente defendiendo los derechos de las Familias nicaragüenses