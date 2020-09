Asamblea Nacional en sesión especial por Día Internacional del Periodista

Foto: Sesión especial en la Asamblea Nacional / TN8

La Asamblea Nacional realizó este martes una sesión especial para conmemorar con el gremio nicaragüense el Día Internacional del Periodista.

A este acto solemne fueron invitados periodistas de diferentes plataformas informáticas, en representación de este gremio, que fue honrado con la presentación de diferentes presentaciones culturales en presencia de todos los miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional.

"En saludo a todos los periodistas que han dado todos sus esfuerzos y hasta la vida misma en el cumplimiento de su deber y fundamentalmente en representar los intereses de nuestro pueblo", fue el saludo del presidente de la Asamblea Nacional, diputado Gustavo Porras.

La presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua saludó a los hombres y mujeres de prensa comprometidos con la verdad, la paz y que son esencialmente humanistas.

"Corresponde al periodista informar de las causas justas, de aquellos temas que tienen al pueblo como protagonista, que está disfrutando de la restitución de sus derechos", expresó Brenda Trejos Ubau.

Labor por el desarrollo del país

En el acto solemne se destacó que los periodistas deben contribuir al desarrollo y estabilidad del país, adaptándose a los nuevos tiempos que con nuevas plataformas de información que promueven noticias falsas y manipuladas.

"Aquí en Nicaragua ha pasado y al periodismo honesto le ha tocado desmentir las noticias falsas", agregó Trejos.

"Pero el pueblo ha sido contundente en reafirmar su camino de paz. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir acompañando a nuestro pueblo en el camino de la paz", comentó el periodista Alberto Mora, en nombre del Movimiento de Comunicadores Patrióticos.

Esta conmemoracion se realiza en memoria del periodista checo Julius Fucik, miembro del Partido Comunista, quien fue ejecutado por los nazis en 1943.

"No renegó y mucho menos traicionó a sus compañeros de lucha lo cual plasma en su libro Al Pie de la Horca (...) No renegó a sus creencias políticas y defendió sus principios, aún estando torturado, me recuerda a Ricardo Morales Avilés que siendo torturado dijo: soy y seré militante de la causa sandinista", refirió el diputado José Antonio Zepeda, presidente de la Comisión de Educación y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional.

Compromiso con la verdad

En el contexto actual, el legado del periodista se manifiesta en hacer llegar la verdad de las transformaciones sociales en un mundo donde se quiere imponer una realidad virtual, basada en mentiras.

"Ante la embestida de los traidores de la Patria, está la fortaleza de informar la restitución de los derechos que impulsa el Gobierno presido por nuestro Comandante Daniel Ortega. Eso es lo que la gente aprecia, lo que la gente vive, aunque otros quieran negarlo, aunque otros lo oculten. Aunque lo quieran negar avanzamos en los programas sociales. Sigamos construyendo desde la nota informativa esta Nicaragua libre y siempre bendita", puntualizó el legislador.