Nicaragua realizó el primer Campeonato Nacional de Taekwondo 2020: FOTO: TN8

Fortaleciendo la pasión por el deporte, el Movimiento deportivo Alexis Argüello en coordinación con la Alcaldía de Managua desarrollaron la primer Copa Nacional de Taekwondo 2020.

En este encuentro deportivo participaron al rededor de 300 atletas con edades que iban desde las 4 años

"Esta mañana acá en el majestuoso Polideportivo Alexis Argüello siguiendo la recomendaciones que ha dado nuestro Gobierno de seguir promoviendo el deporte en todos los niveles, en todas la categoría y en todas las edades entre los nicaragüenses en saludo a las fiestas patrias nicaragüenses estamos celebrando este Campeonato Nacional de Taekwondo con deportistas de todo el país, tenemos atletas desde los 4 años hasta los 35 años de edad participando en este gran evento que se va a prolongar a lo largo de todo el día”, aseguró el vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

En el encuentro se hicieron presentes representantes de los diferentes departamentos, “acá hay representantes de Managua, Masaya, Carazo, León, Chinandega Estelí y Matagalpa”, añadió.

Además indicó que la nueva Academia de taekwondo de la comuna capitalina “Leones Azules”, también estaba debutando, “de los 300 participantes, 70 pertenecen a la recientemente fundada academia de taekwondo de la alcaldía de Managua, la municipalidad capitalina por instrucciones del comandante Daniel, ha estado montando más y más eventos deportivos, estamos organizando más academias y todo estos días vamos a estar celebrando torneos en las distintas academias”, dijo.

Apoyo al deporte nacional

Llegar hasta este campeonato ha sido un trabajo de mucha preparación, así aseguró el presidente de la Federación Nacional de Taekwondo, “cada una de las academias se estaban preparando de manera presencial desde la última semana para estar presentes el día de hoy y comenzar a buscar ese resultado ya que cada uno viene buscando ese primer lugar y yo siento que se prepararon bien para este evento y los departamento por supuesto como vienen todas las asociaciones de los diferentes departamentos es un gran evento”, indicó Salvador Zavala.

Las madres de familia agradecieron que se habiliten estos espacios para que desde los más pequeños puedan fortalecer el amor por el deporte, “estoy muy contenta porque nuestro Gobierno se ha preocupado por el deporte, porque ha impulsado a los muchachos a ser mejores, aquí tenemos bastantes atletas está la Selección Nacional incluso y es muy importante porque los niños de esta manera se distraen y es algo muy relativo”, comentó Itzel Garache.

En el encuentro de atletas se hizo presente el campeón centroamericano Elian Ortega, quien ayer se coronó como primer lugar en una competencia virtual que se desarrolló desde Europa, “la verdad constantemente a mi me apoyan primeramente agradezco a Dios, a mi academia, a mi familia y después de eso con toda la Federación por todo el apoyo que me dan para competir internacionalmente, también he recibido apoyo de la Alcaldía pueden ver, está apoyando para este campeonato entonces la verdad es muy bueno que estén motivando el deporte porque es donde salen los próximos campeones de Nicaragua y estoy muy orgulloso”, finalizó.