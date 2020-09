Rinden homenaje a oficiales caídos en el cumplimiento de su deber. FOTO: TN8

La Policía Nacional, madres de agentes policiales caídos en el cumplimiento de su deber y diferentes instituciones del Estado participaron de un acto en homenaje a estos héroes que ofrendaron su vida por la seguridad de las familias nicaragüenses.

Este acto se realizó en el marco del 41 aniversario de la Policía Nacional para recordar a estos hombres y mujeres valientes que perdieron la vida en el cumplimiento de sus misiones.

#AHORA #Nicaragua | La Policía Nacional, madres de oficiales caídos en el cumplimiento de su deber y diferentes instituciones del Estado rindieron homenaje a estos héroes



Este acto se realiza en el marco del 41 aniversario de la fundación de la Policía Nacional pic.twitter.com/PqifqSTFjE — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 5, 2020

"El día de hoy rendimos homenaje a nuestros hermanos y hermanas, quienes ofrendaron su vida en el cumplimiento de su servicio. Durante estos 41 años de vida institucional 515 compañeros y compañeras han entregado su vida, de ellos 493 varones, 22 compañeras mujeres, asimismo 42 compañeros policías voluntarios que dejando entre nosotros un legado de entrega y amor a nuestro pueblo", expresó el Primer Comisionado Francisco Díaz, Director General de la Policía Nacional.

Te recomendamos: Estudiantes de Nicaragua continúan desfilando con orgullo patrio

"Ellos y ellas han dejado familiares, sus hijos e hijas, sus esposos y esposas, sus madres y hermanas son héroes de la paz y la seguridad, son héroes del amor y su sangre nos compromete a nosotros los policías a continuar trabajando día a día para garantizar la paz, la seguridad, la estabilidad y la protección de las familias y comunidades", concluyó Díaz

Todos los participantes llevaron una ofrenda floral como muestra de agradecimiento por el trabajo que realizaron en vida estos agentes de la paz y la seguridad de la población nicaragüense.

Rinden homenaje a oficiales caídos en el cumplimiento de su deber. FOTO: TN8

La jefatura de la Policía Nacional otorgó la medalla al valor a los familiares de los oficiales que han perdido la vida.

Las madres de los oficiales se mostraron agradecidas con la institución por este reconocimiento e instaron a seguir luchando por la paz y la seguridad de todas las familias nicaragüenses.

Entre lágrimas una de las madres de los oficiales caídos expresó sentirse alegre "porque Dios me ha guardado y me ha fortalecido y me siento orgullosa porque él murió en el cumplimiento del deber y siempre le pido a Dios que me ayude y espero que los guarde a todos y los siga iluminando para que sigan protegiendo este país".

Rinden homenaje a oficiales caídos en el cumplimiento de su deber. FOTO: TN8