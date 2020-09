Ministerio de la Familia expone avances de programas sociales en Nicaragua

Foto: Exposición del Ministerio de la Familia sobre avances de programas / TN8

El Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia (MIFAN) dio a conocer este viernes el avance de los diferentes programas sociales que han ejecutado en los últimos años.

“Hoy estamos aquí con este grupo de protagonistas en donde les hacemos ver todos los derechos que se les ha restituido en materia de salud, derechos en materia de educación, derechos en materia de recreación y en todas las materias para que la gente conozca y entienda pues que este es un Gobierno que realmente se preocupa por las personas más desposeídas de Nicaragua, por el bien de todas y cada una de las familias”, indicó Adan Sequeira, analista de atención familiar del MIFAN.

Te interesa: Taiwán desembolsa más de USD 1 millón para emprendedores de Nicaragua

En el encuentro participaron madres y padres de familia que han participado en los diferentes programas sociales que ejecuta el Gobierno. "Están presentes en esta actividad protagonistas de todos los programas que llevamos nosotros, ejemplo de esto son los partos múltiples, mujeres que dan más de tres veces a luz y tienen niños, a las cuales se les beneficia con paquetes alimenticios y otros programas que tienen que ver con materia de otras leyes”, añadió Sequeira.

Apoyo integral a las familias

Con mucha emoción, mujeres aseguran que el apoyo que se les ha brindado ha sido una pieza fundamental para sacar adelante a sus familias.

Foto: Exposición del Ministerio de la Familia sobre avances de programas / TN8

“Primeramente le doy gracias a Dios y después a nuestro presidente porque mis niñas, ellas son sordomudas, y estaban en un colegio normal pero me lo trasladaron para otro colegio que es especial, el colegio Melania Morales que se ubica en San Judas. Mis niñas yo creía que no iban a seguir estudiando porque en realidad son especiales, yo creía que ellas no iban a salir adelante pero no, gracias a Dios de parte del Gobierno ayudaron y estoy totalmente agradecida”, indicó la madre de familia Rita Medina.

“Pues por lo menos a nosotros nos ha ayudado a salir adelante, nos han ayudado haciendo más préstamos con baja tasa de interés con el programa con el que he trabajado que es Usura Cero, también nos han regalado techo y que nos han regalado gallinas para que nos alimentemos y alimentemos a nuestros hijos. Esas son las cosas lo que yo considero que es uno de los mejores proyectos que han hecho; me han apoyado bastante”, dijo entre lágrimas la madre beneficiada Rosa Larios.