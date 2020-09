Entregan la vivienda 325 a familia de la comarca San Isidro de Bolas

Foto: La joven es madre de dos niños de 2 y 4 años/TN8

Hace 15 días Perla Marina Membreño Artola de 27 años, perdió todo al incendiarse su humilde vivienda en la comarca San Isidro de Bolas, pero esa angustia fue superada la tarde de este martes al recibir las llaves de su vivienda digna a manos de la alcaldesa de Managua Reyna Rueda y el embajador de la República de Taiwán, Jaime Chin Mu Wu.

La joven es madre de dos niños de 2 y 4 años, y hoy gracias a los lazos de cooperación entre ambos países, esta familia goza de una vivienda segura.

"Me siento dichosa, me siento alegre, gracias le doy a Dios y nuestro Presidente que por fín puedo tener una casa, y mis vecinos que me apoyaron. Yo perdí mi casa hace 15 dias por un incendio, al dejar una veladora, gracias a Dios no había nadie, pero no importó ya que mis hijos no les pasó nada", añadió Perla Marina Membreño, beneficiada con una vivienda solidaria.

La alcaldesa de los capitalinos expresó, que cada día se van cumpliendo los sueños de muchas familias al recibir una vivienda solidaria, un compromiso que tiene el Gobierno de Nicaragua.

Atención inmediata

"Estamos viendo ese sentir de Doña Perla, gracias a nuestra Revolución es que hoy esta familia tiene su vivienda digna y hoy estamos celebrando el inicio de nuestras fiestas patrias y qué mejor manera entregando una vivienda digna. Así es que nosotros seguimos avanzando, seguimos sintiendonos orgullosos de ser nicaragüenses", indicó Reyna Rueda.

"Tristemente esta familia vivió hace 15 días un incendio donde lo perdieron todo, pero gracias a la alcaldía, al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la República Taiwán, es que hoy estamos entregando una vivienda más a esta familia. Doña Perla aquí vivira con sus hijos y ahora va a estar más segura; la entrega se le hizo en 15 días, después de ocurrido el incendio", indicó el Embajador de la República de Taiwán, Jaime Chim Mu Wu.

Esta es la vivienda número 325 que es entregada a las familias mas vulnerables en los diferentes barrios, comunidades y comarcas.