Convocatoria a la 7ma edición del Certamen a la Producción Más Limpia

Foto: CONICYT hace convocatoria a certamen nacional / TN8

El Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICYT, realizó este martes el lanzamiento oficial de la convocatoria del premio nacional a la Producción más Limpia 2020, dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Francisco Bonilla, director General de Industria y Tecnología del MIFIC, dijo que “el premio a la producción más limpia promueve a las empresas la implementación de prácticas eficientes que mejoren su desempeño ambiental, productividad y mejoren su competitividad y constituye un reconocimiento para todas las empresas que demuestran la implementación de estas prácticas y desean dar a conocer a la sociedad su compromiso con el desarrollo sostenible”.

Lee también: UNAN-Managua reconoce legado del héroe de la solidaridad, Brian Willson

Mayor eficiencia con los recursos

La producción más limpia es una estrategia ambiental, preventiva y voluntaria que permite a las empresas reducir sus costos de producción, haciéndolas más eficientes en el uso de los recursos; agua, energía y materiales, aumentando así su productividad y competitividad y generando de forma directa un beneficio para el ambiente.

Foto: CONICYT hace convocatoria a certamen nacional / TN8

“Y por qué no esas pequeñas y medianas empresas, puedan tener un premio a la producción más limpia donde apuntamos a una trazabilidad que podamos nosotros incrementar los precios de esa carne, de ese producto lácteo por que es producida en armonía con la madre naturaleza y vamos sobre ese camino entonces, esa es la parte interesante de que no es un discurso lo que desarrollamos en el marco del sistema de producción, sino las estrategias de la parte bovina, porque es el alimento de nuestro pueblo y de exportación, por eso es que nuestras carnes, nuestros alimentos son altamente apetecidos”, sostuvo la titular del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Sumaya Castillo.

Este premio tiene por objetivo principal estimular y promover la aplicación de producción más limpia en las micro, pequeñas y medianas empresas a través de un otorgamiento nacional y público, sobre logros y avances en el desempeño ambiental y productivo de las empresas ganadoras.

“Estamos apostando que nuestros productores de los diferentes rincones de la economía de nuestro país vayan en esa ruta y que obtengan, es decir que te obtengamos los nicaragüenses mejores resultados. Lo que vamos a consumir aquí es una mejor calidad de lo que vamos a exportar, no sufrir el desencanto de que me cortaron porque no cumplo, sino que pase 'cholo' como decimos en el buen nicaragüense”, manifestó Moisés Omar Halleslevens, presidente de CONICYT.