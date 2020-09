Asamblea de Nicaragua rinde homenaje al héroe de la solidaridad, Brian Wilson

Foto: Condecoran en Asamblea Nacional a Brian Wilson / TN8

Una sesión especial de condecoración se hizo en Nicaragua este martes con la orden José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto en grado Gran Cruz, para homenajear al héroe de la solidaridad, Brian Wilson.

Este primero de septiembre se cumplen 33 años del heroico sacrificio del pacifista. La máxima distinción otorgada por el Parlamento Nacional es por perder las piernas en nombre de Nicaragua, durante la época de la intervención de Estados Unidos.

Wilson se sentó en las vías del tren a las afueras de la Estación Naval de Armas de Concord ubicada en California, para tratar de detener un cargamento de armas con destino a Nicaragua, perdiendo ambas piernas el 1 de septiembre de 1987.

"Considerando que Brian Wilson de nacionalidad estadounidense es ejemplo viviente de humanismo, abnegada solidaridad y entrega en la lucha con el pueblo de Nicaragua por la vida, su libertad, soberanía, autodeterminación y rechazo imperativo a la intervención (...)

(...) Es un exponente vivo de sacrificio por la paz, el amor, la reconciliación, que inspira con su compromiso por la justicia social, que se funda en los principios de fraternidad, igualdad y la unidad de los pueblos del mundo con nuestra Nicaragua que camina bajo un sol que no declina (...)

(...) Que el pueblo valora y reconoce el enorme acto de valentía, amigo y hermano de Nicaragua que unidos a nuestros héroes y mártires ofrendan aún la vida misma si fuese necesario para alcanzar la sagrada paz", leyó la primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

"Yo quiero agradecer al pueblo de Nicaragua por esta distinción. Hace 33 años, tres veteranos incluyendo yo mismo (...) como nuestro congreso corrompido y criminales no iban a dejar de financiar este armamento, los tres veteranos junto con unos 40 simpatizantes que nos apoyaban íbamos a bloquear humanamente los rieles del tren. Cada tren llevaba municiones explosivas, nosotros llevamos un proceso de observación del trabajo de cargamento de estos trenes durante todo el verano, pero en ese día el primer tren llegó unos cinco minutos antes del mediodía. Nosotros sabíamos que la penalidad era encarcelamiento de un año y nosotros estábamos que nos iba a llevar a la cárcel y ese día el tren no se detuvo y aceleró tres veces más de los límites de velocidad", dijo Wilson.

"Pero yo a diferencias de los otros veteranos yo estaba sentando en los rieles del ferrocarril con las piernas cruzadas y yo no logré salir a tiempo y me pasó el tren. Lo que nosotros descubrimos es que el FBI consideraba a nosotros como sospechosos de terrorismo y que el tren recibió una orden expresa de no detenerse entonces. Yo pasé un mes en recuperación en el hospital, entonces hoy es un aniversario de ese intento de asesinato en contra de mi persona pero también es un aniversario de un ayuno que se inició un año antes, un ayuno por la vida y en protesta por la guerra homicida contra Nicaragua, ese ayuno que hicimos cuatro veteranos que nos pusieron en una lista negra de sospechosos de terrorismo fue otra revelación del grado de criminalidad de este gobierno de Estados Unidos", precisó Wilson.

Brian Wilson se opone a la política intervencionista

En la sesión, dijo que comenzó a cuestionar qué hacía en Vietnam asesinando a campesinos que querían vivir tranquilos en sus poblados. "Yo me di cuenta que estos campesinos tirados en el suelo eran gente auténtica y yo estaba a 9 mil millas de mi casa en los Estados Unidos y yo me sentí un robot cumpliendo órdenes y que era insensato y criminal", indicó.

"Durante 50 años estudié la historia de mi propio país y me di cuenta que la historia que nos han enseñado sobre los orígenes y fundación de Estados Unidos un cuento artificial, siempre hay estado policíaco para los que son los negros, la minoría, un estado policíaco para las mujeres. Es una sociedad supremista de blancos, nos creamos una identidad falsa que nos permitía hacer lo que nos daba las ganas contra cualquier persona que consideramos inferiores a nosotros", continuó.

Wilson denuncia guerra cibernética contra Nicaragua

"En 1986 llegué a Nicaragua buscando la Revolución, la Revolución que no se ha dado en Estados Unidos. Me entusiasmó encontrar en Nicaragua, un pueblo que tenía la valentía de deshacerse de un dictador que tenía todo el respaldo continuo de los Estados Unidos y ha sido para mí algo emotivo de los programas que ha hecho este Gobierno. Porque esos son los tres países (Cuba, Venezuela y Nicaragua) que han estado en rechazar y adoptar políticas neoliberales antisociales de Washington y apoyan a sus poblaciones con programas de salud, educación, con carreteras, con puentes. Y ahora tenemos el plan más reciente, planes de iniciar una guerra cibernética en contra de Nicaragua, usando un software de muy alta tecnología, con ingenieros para generar disturbios en la sociedad nicaragüense", dijo Wilson.

"Se llama la asistencia de operación en Nicaragua. Este plan se dio a conocer a finales de julio de este año y nosotros queremos asegurar que el pueblo nicaragüense esté preparado porque van a haber disturbios, problemas en suministro de energía, vamos estar juntos defendiendo su soberanía y esperamos pronto tener un encuentro con el embajador de Estados Unidos y denunciar públicamente esta provocación contra Nicaragua", siguió.

"Hoy cumplimos 33 años de ese ejemplo, de esa acción heroica por la paz y Brian decía son 400 años de dominación, de discriminación, y el pueblo nicaragüense tiene más de 500 años de estar luchando primero contra el colonialismo español que vinieron a llevarse nuestras riquezas a cambio de espejitos, espadas, fuego, y en este mes de septiembre con esta condecoración a un hermano miembro del pueblo estadounidense y con un cariño especial, estamos abriendo el mes de la patria, estamos abriendo septiembre victorioso. Son 199 años de la Independencia de Centroamérica y son 164 años de la Batalla de San Jacinto, donde los nicaragüenses resistieron y vencieron y derrotaron al filibuterismo yanqui", manifestó Wilson.

"Esa es la lucha del mundo, la lucha por la paz, la lucha por la discriminación y por la equidad, por eso para nosotros es un honor tener un veterano de la lucha por la paz y tener a nuestros compañeros luchadores por la paz. Hace 41 años del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista el cambio es irreversible, Nicaragua no volverá atrás nunca más, por eso la Revolución es eterna y la tenemos que empujar, tenemos que unir nuestros esfuerzos, vamos hacia adelante, nada nos puede detener, nuestro pueblo cambió, y estamos claros de que vamos a una lucha electoral de defensa de la Revolución. Nosotros no vamos a disputa, vamos a defender nuestro pueblo, a defender nuestra conquista, a defender esa capacidad de atender esas enfermedades y de pandemias, a defender ese derecho que tenemos los nicaragüenses de que nadie más allá de su color de piel, nadie puede ver encima del hombro a nadie", enfatizó el doctor Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional.

Este héroe de la solidaridad y la paz, vive en Nicaragua, dejando un ejemplo de amor inmenso a nuestra madre patria.