27 de agosto: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debés iniciar tu día

Foto: Referencia

Hemos realizado un resumen de las noticias más importantes a esta hora para que inicies tu día informado con nosotros.

Más proyectos de electrificación se inauguran en Siuna



Foto: Inauguran proyecto de energía eléctrica en Siuna/TN8

En conmemoración del 53 aniversario de la gesta heroica de Pancasán, autoridades del municipio Siuna junto a las familias de la comunidad Silvi Coperna el día de hoy miércoles 26 de agosto del 2020, inauguraron el proyecto de energía eléctrica que beneficia directamente a 82 familias.

"Estamos cumpliendo con el mandato del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, entregar proyecto de energía eléctrica que es de suma importancia para los 329 protagonistas de la comunidad de Silvi Coperna, los cuales no tenían este servicio", expresó José Luis Onsang, delegado de ENEL en el Triángulo Minero.

"Este dicho proyecto viene a formar parte del desarrollo para esta comunidad. Se construyeron 7 kilómetros de red eléctrica, con una inversión de 5 millones 537 mil 693 córdobas", finalizo José Luis Onsang. Lea más

Chinandega contará con moderno hospital de referencia departamental



Foto: Referencia

La mega construcción del hospital departamental de Chinandega con 35 mil metros cuadrados de construcción avanza de manera oportuna y eficaz.

La Doctora Martha Reyes, Ministra de salud realizó un recorrido por la obra de construcción, la que lleva un avance oportuno y se estima culminar en el mes de septiembre del 2021.

Este hospital contará con 8 quirófanos, 406 camas y se atenderá aproximadamente 600 consultas por día, con la realización de exámenes y nuevos medios con diagnósticos especializados. Nota

28 nicaragüenses retornan al país procedentes de Panamá



Foto: Referencia

El Ministerio de Gobernación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, da a conocer a las Familias Nicaragüenses, que el Miércoles 26 de Agosto 2020, a las 17:30 horas, por puesto fronterizo Peñas Blancas, regresaron a la Patria, de manera ordenada y segura, con procedencia de Panamá: 28 hermano(a)s nicaragüenses (16 varones, 12 mujeres); hoy retornarán a sus Familias y Hogares.

Cada uno portaba resultado negativo de la prueba RT - PCR en tiempo real para Covid-19, cumpliendo con la Resolución Ministerial 358-2020 emitida por el Ministerio de Salud, quienes en cumplimiento a las medidas sanitarias, realizó revisión rigurosa para descartar fiebre o síntomas respiratorios relacionados al Covid -19 y estará verificando cuarentena de 14 días en sus domicilios. Click para más

Imprudencia peatonal provoca accidente en la carretera nueva a León



Foto: Accidente de tránsito ocurrido en el km 12 de la carretera Nueva a León/TN8

El kilómetro 12 de la carretera Nueva a León fue el escenario de un accidente de tránsito en el que dos personas terminaron lesionadas. Todo hace indicar que un señor cometió la imprudencia de cruzarse la pista sin precaución alguna, quién terminó siendo arrollado por un motociclista, quedando ambos tirados sobre el pavimento.

El joven que conducía la motocicleta Génesis de color azul, con placa de M 33 137, responde al nombre de Kenner Israel Soza Castillo, circulaba con dirección hacia Ciudad Sandino. Este regresaba de su trabajo en la capital y se disponía a descansar al llegar a su hogar, momento en el que ocurrió el percance que nunca se imaginó que pasaría.

“Yo vengo despacio porque ya voy para mi casa, cuando de repente el señor se me mete, le pité y todo; hasta lo quise esquivar y no pude, el señor más se me metía, no hizo por donde hacerse a un lado o regresarse. No sé si viene bolo o qué onda; pero no es posible que ese tipo de personas anden así en las calles a esta hora de la noche”, recalcaba Soza al brindar su declaración a este medio de comunicación. Detalles