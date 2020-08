Medalla de honor "Asamblea Nacional" a dos insignes de la educación en Nicaragua

Foto: Son 40 años de haberse vencido el analfabetismo/TN8

En el marco del 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA), la Asamblea Nacional condecoró a dos insignes representantes de la educación en Nicaragua, los maestros Orlando Pineda y Miguel D' Castilla.

La gran epopeya de la educación es recordada como un hecho transformador de la sociedad nicaragüense.

Durante el acto solemne se impuso la condecoración medalla de honor en oro,"Asamblea Nacional" a estos ilustres maestros, quienes han brindado aportes significativos en el campo educativo.

La resolución de Junta Directiva del Poder Legislativo dice que se entrega la medalla de honor "Asamblea Nacional" en oro, por su contribución en la victoria de la Cruzada Nacional de Alfabetización, quién junto a miles de compañeros jóvenes se fueron con la cartilla en las manos y Sandino en el corazón, cumpliendo con las palabras inmortales del Comandantes en Jefe de la Revolución, Carlos Fonseca Amador, "Y también enséñenles a leer", que es meritorio reconocer el compromiso inclaudicable mística Revolucionaria y entrega por amor a Nicaragua del Profesor Orlando Pineda y Miguel D' Castilla, símbolos de la alfabetización.

En reconocimiento a sus méritos sobresalientes en la contribución cultural del pueblo nicaragüense y fortalecimiento de la educación.

Entregando sus conocimientos y trabajos

"Quisiera agradecer a todos los compañeros que han caminado a lo largo de 40 años alfabetizando, le decimos a la UNESCO que Nicaragua sigue siendo movilizativa y participaba con todos nuestros jóvenes, seguimos participando en la tarea de alfabetización, en salud, en todas y especialmente nuestro Gobierno Revolucionario ha priorizado la educación, la alfabetización en los pueblos indígenas y estos tienen una gran gloria", mantuvo el profesor, Orlando Pineda.

"Había que reconocer que esta patria es una asociativa económica para poder salir de la pobreza, nos debemos sentir orgullosos porque en el año 2007, fue declarado todos los documentos, los vídeos, las cartas, de la Cruzada Nacional de Alfabetización, como memoria de la humanidad", agregó.

"Sé que no recibimos este premio por alfabetizador como Orlando, el singular no hay más, a mi me tocó otro tipos de tareas en la educación, el analfabetismo como enfermedad social es pobreza en lo que sobreviene muchos países. En este contexto la tasa de alfabetismo de un país determinado es desarrollo humano, la alfabetización es el proceso de enseñanza, de aprendizaje, mediante el cual un grupo de personas aprenden a leer y a escribir, es requisito imprescindible para acceder a un puesto de trabajo digno y para que las personas puedan defender sus derechos. En Nicaragua en los días que corren por el énfasis en la educación preescolar y demás se dan pasos seguros de la eliminación del analfabetismo", aseguró el profesor, Miguel D' Castilla.

"Porque todos unidos, porque una cosa es que las fuerzas y la voluntad política que movió esa necesidad de cumplir con el mandato del Comandante en Jefe, "Y también enséñenles a leer", fue la fuerza del Frente Sandinista y otra cosa es para todos los nicaragüenses y por eso tenemos que unirnos alrededor de estas tareas, la salud y la educación", afirmó el diputado, Gustavo Porras, Presidente de la Asamblea Nacional.

"La Revolución es una transformación irreversible y que tenemos los nicaragüenses de llevar nuestra propia organización de la sociedad, de las políticas. Nosotros pensamos defender la Revolución por la vía electoral, no es disputa del poder, es defensa del poder y para poder soñar, es la Revolución la que nos hace soñar cosas que parecieran imposibles", continuó.

Son 40 años de haberse vencido el analfabetismo, la acción impulsada por el Gobierno Sandinista, que permitió reducir el índice de analfabetismo, superior al 50 %, hasta un escaso 13 % y obtuvo el reconocimiento de la UNESCO en 1981.