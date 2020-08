Bomberos en Nicaragua exponen la transformación y avances en la institución

Foto: Bomberos de Nicaragua / TN8

La dirección bomberil de Nicaragua compartió los avances de la institución en los últimos años a las organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como internacionales, acreditadas.

En 2007 se disponía de 32 estaciones de bomberos, entre todas las expresiones como la Dirección General, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Federación, Asociación de Bomberos y Bomberos Unidos sin Fronteras, ubicadas en las zonas urbanas.

“Antes se obedecía a los intereses de la burguesía, donde están los supermercados, los centros comerciales, las gasolineras, los centros de diversión; los demás municipios estaban desprotegidos en la prevención, extinción de incendios, búsqueda, rescate, atención prehospitalaria y traslado de pacientes que es la naturaleza de los bomberos”, sostuvo el director general de bomberos, el comandante de regimiento, Ramón Landero.

“Teníamos que restituir derechos, a la protección; cuando hay seguridad hay paz, sosiego y tranquilidad, es sinónimo de seguridad, paz y tranquilidad. Estamos claros que una casa construida de cualquier tipo de material que sea de 10 por 10 metros, son 15 minutos para quemarse y los municipios con la estación más cerca estaban a 200 kilómetros, 100 kilómetros la más próxima”, sostuvo Landero.

Avances en la cobertura

“Corn Island no contaba con estación de bomberos, Puerto Sandino que es un acopio de derivados de petróleo donde están unos tanques, no tenía estación de bomberos. Nueva Guinea, Rosita, Waspam, Siuna, todo el occidente en Somotillo que es una frontera, donde transitan cisternas con sustancias explosivas, donde hay accidentes no había estación de bomberos, estaban desprotegidos. Nos orientaron que fuéramos escogiendo aquellos lugares para iniciar", valoró el comandante de regimiento.

"El Puerto El Rama no tenía estación y la más cercana era Juigalpa, fuimos en coordinación con las alcaldías seleccionando los locales, buscando los vehículos para ir construyendo y equipándolos. A la fecha, el día de hoy, estamos inaugurando la estación 93. En 13 años hemos construido 61, equipado y hemos puesto al servicio de la población 61 estaciones de bomberos”, agregó.

“Se han venido equipando, con lo más básico y con atención oportuna a la población. En ocho días vamos a inaugurar la 94 en Cárdenas, Rivas; vamos a concluir el año con 101 estaciones de bomberos, estamos ya buscando las otras zonas. Este es un gran trabajo que se ha venido realizando”, expuso.