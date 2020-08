Ratifican en Nicaragua el salario mínimo de 2020

Foto: Negociación del salario mínimo en Nicaragua / TN8

La Comisión Nacional del Salario Mínimo integrada por sindicatos, empresa privada y el Gobierno de Nicaragua, sesionaron este jueves y ratificaron el reajuste de 2.64 por ciento de aumento.

Desde el pasado 1 de marzo de 2020 entró en vigencia el nuevo acuerdo, con la mesa de negociación.

Más de 260 mil trabajadores de diferentes sectores económicos se han visto beneficiados con este incremento, basado en indicadores como la inflación, el crecimiento económico y la variación de la canasta básica.

“La comisión en pleno, está ratificando y firmando el acuerdo de ajuste al salario mínimo que quedó establecido en acta el 6 de febrero de este año. Esperamos que sea de mucha alegría para todos y todas y que nos encamine para seguir trabajando, seguir asegurando el diálogo constante y tripartito que hace posible que estemos ratificando este acuerdo”, manifestó la ministra del trabajo, Alba Luz Torres.

"Hemos cumplido con todo, en unas hemos tenido aumento, se sigue aplicando y esperamos nuevos ventarrones, para que tengamos nuevas cosechas, empujar a los sectores. Nos sentimos satisfechos por el cumplimiento de este acuerdo, hoy se da a conocer y la ley que se le aplica a los empresarios que no lo quieran aplicar", indicó el sindicalista Luis Barbosa.

Foto: Negociación del salario mínimo en Nicaragua / TN8 (Archivo)

"El motor fundamental es el sector privado, nosotros echamos a andar la maquinaria en conjunto con las empresas. Oficializamos la cifra de 2.63, realmente hemos acumulado, aquí se ha cedido de ambas partes, nosotros lo decíamos, lograr lo que queríamos, tenemos que empujar, a dinamizar el crédito”, indicó Barbosa.

Salarios mínimos por sector acordados desde febrero:

- Agropecuario: C$ 4,286,33

- Pesca: C$ 6,517.49

- Minas y canteras: C$ 7,698.07

- Industria manufacturera: C$ 5,763.44

- Micro y pequeña industria artesanal y turística nacional: C$ 4,605.42

- Electricidad y agua, comercio, restaurante y hoteles, transporte, almacenamiento y comunicaciones: C$ 7,861.99

- Construcción, establecimientos financieros y seguros: C$ 9,592

- Servicios comunales, sociales y personales: C$ 6,008.97

- Gobierno Central y Municipal: C$ 5,345.22

Se agendó instalar en el tiempo la mesa de negociación para el próximo 2021.