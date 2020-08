Sorprendente tromba terrestre es captada en Urbanización San Miguel (VIDEO)

Foto: TN8

La tarde de este miércoles en Ciudad Sandino, familias de la urbanización San Miguel, se vieron asombradas por un fenómeno natural pocas veces visto en esa zona y en el país.

Se trata de una tromba, que se situó en dirección a las casas de la urbanización, de lo cual solo se tienen antecedentes en el año 2016 en el Lago Xolotlán. Los habitantes de la urbanización San Miguel, publicaron en sus redes sociales las impresionantes imágenes y videos del fenómeno.

Las personas se atemorizaron y se preguntaban como actuar ante el hecho, ya que era la primera vez que presenciaban algo así. Hay que destacar que no se reportaron daños materiales o pérdidas humanas tras el paso de la tromba.

Se desconoce la intensidad de la tromba, ya que las autoridades aún no se han referido al hecho.

#AHORA #Nicaragua | Pobladores de Ciudad Sandino captan el momento cuando se formaba una tromba



Por el momento no se reportan daños materiales ni personas afectadas pic.twitter.com/WQ33Ki7iEp — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 20, 2020

¿Qué es una tromba?

Llamado también tornado no supercelular, tornado o embudo nuboso, o landspout en inglés, es un tornado que no está asociado a un mesociclón. Tienen un periodo corto de vida, y un embudo de condensación frío que no suele tocar el suelo.

Suelen ser más débiles que los tornados clásicos, pero no hay que acercarse mucho ya que pueden producir fuertes vientos que igualmente son capaces de causar graves daños.

¿Cómo se forma una tromba?

Se forma una tromba cuando dos masas de aire de distinta temperatura se encuentran, y que atrapadas en un clima de tormenta, oscilan alrededor de un eje común.

Estas masas de aire se empujan una a la otra y ganan con cada giro mayor y mayor velocidad angular, hasta construir un verdadero espiral de viento que succiona todo a su paso y lo eleva hacia la atmósfera o lo envía volando en cualquier dirección como un proyectil.

¿Son destructivas?

Pese a ser más débiles que los Tornados, las Trombas son, indudablemente, fenómenos destructivos, sobre todo cuando se dirigen y llegan a tierra; aunque también lo son en el mar o en un lago.

Lo mejor es evitarla al máximo. Debe recordar que a finales de la tarde o a principios de la noche, se incrementa la probabilidad de que ocurran tormentas eléctricas en el mar, y en ellas es que se forman las Trombas Marinas, al igual que en tierra los Tornados.