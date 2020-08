Astrología: ¿Creencia o tendencia en la juventud nicaragüense?

Profesora Sascha, especialista en parapsicología / Fotografía: Xochil Espinoza-TN8

En redes sociales es notorio que cada vez más jóvenes buscan contenido relacionado a la astrología?¿Será una creencia o tendencia lo que ha impulsado a la juventud por esta nueva fascinación de conocer lo que les depara el destino?

Según expertos, la astrología es una ciencia milenaria que está relacionada a la estructura, la formación, el comportamiento y la vibración del universo, con el fin de interpretar y predecir el futuro de las personas.

La astrología rápidamente llena espacios en conversaciones cotidianas de quienes sienten curiosidad por lo que deparan los signos y el poder de los astros que son consultados con frecuencia para contestar preguntas que los lleve a tomar decisiones.

"Inicié leyendo el horóscopo hace años por medio del periódico, luego con el avance de la tecnología lo empecé a leer por medio de la plataforma como lo es Facebook", afirmó la periodista, Shirley Rizo.

"Un amigo un día me dijo, mirá cuando naciste y le contesté que en junio y me dijo que leyéramos el horóscopo y lo buscó, y resulta que yo era Géminis. En este momento lo leyó en una página en Instagram y pues me dejó con la curiosidad", comentó Alicia Martínez, presentadora de noticias.

"Esto es una moda entre los jóvenes, cada quien hace un tema de conversación y comentarios sobre su horóscopo para saber que les salió y de esta manera forman un intercambio y a la vez hay ciertas cosas positivas que les salen, entonces comentan sobre su horóscopo y se interesan por saber su fecha de nacimiento y cual es el astro que les protege", explicó la profesora Sascha, especialista en parapsicología.

Los astrólogos saben que deben adaptarse a los nuevos tiempos, no solo ocupan los espacios en la televisión y en la radio, sino que también están en las redes sociales y han encontrado en los espacios virtuales un nicho de seguidores habidos de contenido accesible y llamativo.

"La sociedad no quiere grilletes"

"Es maravilloso el tema de la globalización porque por mucho tiempo estuvo muy limitado porque siempre se había manejado y todavía hoy pero en menos magnitud el tema de que eso es malo, que si abriste el Tarot es como jugar a la güija, te podes morir y un montón de cuentos de camino que a nivel cultural se han manejado, pero hoy es más fácil que una persona se pueda leer el Tarot, leerse las cartas gracias a la globalización", expreso Aldahir Buenaventura, guía espiritual.

¿Esta nueva fascinación por lo oculto tendrá que ver con el desencanto de la juventud con las formas tradicionales de acercarnos a lo sagrado? En Nicaragua según una encuesta de M&R el 42.9 % se declara católico, el 52.8 % no católico y un 0.3 % no creyentes.

Continuó refiriendo el guía espiritual, "la sociedad viene despertando, no quiere grilletes, no quiere demasiados límites. Prácticamente tenemos una mente que es ilimitada, pero tenemos demasiadas reglas, entonces es horrible de pronto de que te digan que te tienes que comportar como los monos porque vivimos en el mundo de los monos, pero no sos un mono, sos un elefante, entonces que pongan demasiados límites hizo que la sociedad despertara y dijera basta ya con esos límites, voy a buscar algo que sí funciona y que en realidad eso me mueva, que me haga sentir certeza, seguridad y convicción de que yo también puedo lograr resultados diferentes".

Los nicaragüenses desde la época precolombina han creído en dioses, astros y estrellas, por esta razón en el siglo XXI aún continúan arraigadas en las mentes y siguen creyendo es estas prácticas.

Las diversas creencias en el mundo nos regalan la oportunidad de enriquecernos y crecer como seres humanos llenos de tolerancia y respeto en una sociedad en la que todos y todas podemos vivir en fraternidad.