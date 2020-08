Vivienda digna da seguridad a familia de Sierritas de Santo Domingo

Foto: En este año se han entregado más de 300 viviendas/TN8.

Una familia más pasará un mejor invierno, tras la entrega de su vivienda digna que hace la Alcaldía de Managua en cooperación con Taiwán.

Muy alegre encontramos a Doña Silvia Rodríguez, quien habita en la comarca Sierras de Santo Domingo y ahora deja en el pasado las incomodidades y riesgos que atravesaba cuando llovía.

"Agradezco al gobierno, a la embajada de Taiwán que me dio mi casita, porque mi casita se estaba cayendo, gracias por ayudar a los más necesitados, prácticamente mi casa estaba colapsando cuando la hicieron, ahora voy a vivir en paz, tranquila con mis hijos que antes se mojaban. Le doy muchas gracias porque me donaron esta casa digna, me siento alegre, feliz, contenta con mis hijos", expresó Silvia Rodríguez.

"Hoy estamos entregando la vivienda 317, estamos en una comarca muy bonita, es un sitio muy cómodo, estamos muy orgullosos de participar en este proyecto en conjunto con la Alcaldía de Managua. Es un proyecto de poder restituir derecho a la gente que vive vulnerable, vamos a seguir trabajando para construir más viviendas dignas", aseguró Iván Lo, Ministro Consejero de la embajada de Taiwán.

Cambio de vida

La protagonista, jamás pensó estrenar vivienda, puesto que su situación económica no se lo permitía. Pero su vida cambió, gracias al hermanamiento de Taiwán con el Gobierno de Nicaragua, el cual permite continuar construyendo casas, para que muchas familias transformen su vida.

"Entregando esas buenas nuevas; este Gobierno crea condiciones, crea estrategias, crea política, que van en mejora de la mayoría, en este caso de familia que ha necesitado por años una vivienda digna, una vivienda solidaria, pero sobretodo la seguridad familiar, la seguridad emocional de las familias, al tener un hogar, porque eran casas que estaban a punto de colapsar, casas de más de 20 años, que ya necesitaban arreglo, son viviendas de maderas de familias que han vivido por años en vulnerabilidad, y sabemos que nuestro Gobierno ha priorizado", detalló Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua.

En este año se han entregado más de 300 viviendas, las cuales contribuyen a seguir reduciendo la pobreza en el país.