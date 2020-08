Bomberos Unificados, listos ante emergencias de fugas de gas

Foto: Capacitación para bomberos / TN8

Una serie de actos demostrativos ante el uso del gas licuado se llevó a cabo este miércoles en la Academia Nacional de Bomberos, donde hombres y mujeres pusieron en práctica lo que aprendieron en el curso de inducción ante estas emergencias.

"Esta mañana en la Academia de Bomberos, por estrategias de nuestro Gobierno y preocupación en la capacitación y formación de compañeros bomberos, se hizo curso de inducción dirigidos a nuevo ingreso procedente de Boaco, Sébaco, Jinotepe y Granada. Son un total de 47 compañeros, ocho mujeres y 39 varones, ellos han demostrado todas las habilidades adquiridas a través de la teoría y la práctica en el control uso y manejo del gas líquido de petróleo", comentó el Comandante de Regimiento Daniel Vado, Director de la Academia Nacional de Bomberos.

Foto: Capacitación para bomberos / TN8

Escenario

El ejercicio consistió en salvaguardar la vida de una persona que fue afectada por una fuga de gas, generada con llamas; se le rescató y protegió la vida, seguidamente se controló la fuga de gas con llamas.

Dentro de las demostraciones se apreció la rapidez y efectividad que tienen estos cursos intensivos ya que en cuestión de segundos controlaron las diferentes situaciones.

"Ante una situación así, lo primero que hay que hacer es mantener la calma, tener precaución y aislar a las personas que estén muy cerca. Con lo que es referente al gas líquido, debemos de saber que al momento de ir a comprar, que el tanque este debe estar en buen estado, que tenga el sello de garantía y al momento de una fuga lo que debemos hacer es colocar una válvula en el regulador y ejercer presión, esto nos va a finalizar la fuga", añadió Alisson García, miembro de los Bomberos Unificados de Nicaragua.

Cabe destacar que estos cursos se realizan de manera frecuente con la finalidad de que los bomberos obtengan mayores conocimientos ante diversas situaciones a las que se puedan enfrentar.

Foto: Capacitación para bomberos / TN8

"Es una experiencia muy bonita, porque no todas las mujeres les gusta este trabajo y pues me siento dichosa y orgullosa porque me siento bien ayudando a los demás, y porque he logrado adquirir muchos conocimientos que antes no sabía y los que manejaba los he reforzando con estos cursos de inducción", concluyó Jennifer Miranda, bombero.

Todo esto se realiza como parte del compromiso que estos hombres y mujeres valientes tienen con el pueblo de Nicaragua, salvaguardando su seguridad ante situaciones similares.

El cuerpo de bomberos insta a la población en general que ante estas condiciones, lo primero que hay hacer es guardar la calma, posteriormente salir de la casa y hacer el llamado a las autoridades correspondientes para que se hagan presentes al lugar.