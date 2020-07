29 de julio: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debés iniciar tu día

Foto: Gobierno cumple meta de 500 viviendas entregadas bajo programa Bismarck Martínez / TN8

Las noticias de Nicaragua más destacadas a esta hora las encontrarás en este resumen, elaborado para que inicies tu día informado con nosotros.

Millonaria inversion del Hospital Monte España



Foto: Hospital Monte España con millonaria inversión para mejorar infraestructura / TN8

Dos torres de 12 pisos cada una, se están edificando junto al edificio principal del Hospital Monte España en Managua, que se ubica en la zona de Villa Fontana.

En las nuevas instalaciones se van a distribuir un piso de esterilización, lavandería, central de equipo, administración, hemodiálisis, terapia, neurocirugía de alta resolución y otras especialidades de la medicina.

La ampliación va en sintonía con la demanda hospitalaria del país. "Los nicaragüenses se merecen los servicios de calidad, de primera, con tecnología de punta, para solventar las necesidades que hay en el tema de salud y en tiempos de pandemia", puntualizó el director comercial.

Despiden a joven asesinado por su suegro



Foto: Último adiós al joven comerciante asesinado por su suegro/TN8

Una caravana de vehículos que partió de Casares hacia Jinotepe, fue notoria entre los caraceños, el féretro del joven José Luis Puerto Bermúdez de 31 años de edad se encaminaba hacia donde sería su última morada en el Cementerio Nuevo de Jinotepe.

Puerto fue velado en casa de su madre la concejal Sandinista María Auxiliadora Bermúdez Rocha, quien destrozada exigía justicia por la muerte de su hijo. Doña chilo y sus cuatro hijos recibieron apoyo de la alcaldía de Diriamba en medio de este duro dolor ante la pérdida de su hijo.

Meta de 500 viviendas entregadas en el programa Bismarck Martínez



Foto: Gobierno cumple meta de 500 viviendas entregadas bajo programa Bismarck Martínez/TN8

100 familias más recibieron de parte de la Alcaldía de Managua su vivienda, ubicada en la urbanización Villa Jerusalén, que se construyeron a través del programa Bismarck Martínez.

Las viviendas se adquieren por una mensualidad de 40 dólares al mes, para resguardar y proteger a nicaragüenses de escasos recursos económicos, que por años alquilaron o posaron con familiares o amistades.

Con esta quinta entrega se completan las 500 viviendas programadas para Managua durante este 2020. Con esta iniciativa gubernamental, Nicaragua fortalece el programa de viviendas de interés social.

Accidente de tránsito en Managua



Foto: Invasión de carril provoca accidente de tránsito en las cercanías de Cristo Rey/Julio Cruz.

Dos lesionados fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido de la rotonda Rubén Darío dos cuadras al este, en este se vieron involucrados dos motociclistas, siendo que uno de estos invadió el carril contrario, impactando así al otro motociclista.

El responsable de todo y a cómo él mismo lo admitía, fue Francisco Juárez de veintiún años de edad, quien se dirigía a traer a su hermana a su centro de labores.

"Yo vengo de este a oeste, en esta farmacia venía a traer a mi hermana, cierto, aquí no puedo girar; pero vengo ya despacio para meterme y al muchacho del todo no lo vi porque venía demasiado rápido, apareció de repente y ya no pude hacer nada por esquivarlo o apartarme yo", relataba Francisco.