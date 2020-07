Nicaragua saluda y celebra los 30 años de fundación del Foro de Sao Paulo

Foto: Daniel Ortega y Rosario Murillo durante conferencia por el aniversario 30 del Foro de Sao Paulo

Los líderes de Nicaragua, Venezuela y Cuba; Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, encabezaron un encuentro virtual que resaltó la fundación del Foro de Sao Paulo, espacio regional que lo integran los principales partidos políticos de América Latina y el Caribe, movimientos que a lo largo de la historia han luchado por la independencia y la autodeterminación.

En su intervención el presidente de Nicaragua, saludó a los participantes, asimismo recordó que hoy el mundo conmemora el natalicio del presidente Hugo Chávez.

El mandatario de Nicaragua rechazó una vez más las acciones contra Venezuela.

Te interesa: Nicaragua saluda el 199 Aniversario de la Independencia de Perú

“Condenando el asalto que se produjo contra el consulado de Venezuela en Colombia, viola los acuerdos y compromisos que debe el Gobierno de Colombia y hemos visto en las tomas de TeleSur, que está en su 15 aniversario, nuestro saludo, para todos los trabajadores y su presidenta; hemos visto, por un lado las tomas del consulado de Venezuela, arrasado, entraron los bárbaros, hemos visto del consulado de Colombia en Venezuela, donde también está la residencia de la embajada de Colombia que está en resguardo, dos conductas opuestas. Por un lado respetuosa de las normas internacionales, por otro lado el gobierno de Colombia descuidando esos principios”, apuntó el líder de Nicaragua.

“Como bien lo ha dicho el canciller Arreaza, que Colombia investigue para que estos hechos no se vuelvan a repetir, es una tragedia que un pueblo es parte de la gran batalla que libró y encabezó Bolívar, esté en estos momentos gobernado por quienes se prestan a agredir a Venezuela”, sostuvo.

Foto: Daniel Ortega y Rosario Murillo durante conferencia por el aniversario 30 del Foro de Sao Paulo

“El pueblo colombiano es un pueblo digno, estamos seguros que el pueblo colombiano rechaza y repudia estos hechos”, expuso.

Saludos al pueblo de Cuba

“Nuestros saludos para la revolución heroica, la revolución cubana, la revolución que la encarnó, la lucha libertaria de Martí que la supo encarnar Fidel y Raúl y el pueblo cubano siempre bajo las ideas, los ideales, la fortaleza de Fidel, Raúl, de Miguel Diaz-Canel, a lo cual le ofrecemos nuestro respeto, cariño y solidaridad. Un pueblo extraordinario, que al igual que la república bolivariana de Venezuela ha librado una batalla titánica, a lo largo de 60 años, resistiendo ahí, invasiones, actos de terrorismo, sanciones económicas, bloqueos, en un momento determinado parecía que los Estados Unidos iban a caminar a favor del diálogo, del entendimiento con Cuba, ese fue un planteamiento que se hizo al presidente Obama y se lo hicimos ese planteamiento y cuando parecía que abría una nueva ruta con Cuba, a la par de ese paso extraordinario, la saña contra Venezuela, declarándola una amenaza", indicó.

"Lo que se logró avanzar en aquel tiempo con Cuba, se derrumbó. La batalla está librándose de la forma más brutal, porque es un país poderoso, los Estados Unidos de Norteamérica, una potencia muy grande para poder incluso someter a los que llaman aliados, pero al final de cuentas perdieron la fortaleza que tuvieron en otro tiempo”, agregó Ortega.

Condena a política expansionista de Estados Unidos

“Nada de democracia, son los padres del colonialismo y el esclavismo, son los padres de la violación de los derechos humanos de nuestros pueblos, en esas condiciones, en esta América Latina y Caribeña, viviendo y librando mil batallas, con pueblos que no están dispuestos a someterse”, puntualizó.

El líder nicaragüense recordó la lucha de siglos de Nicaragua contra el colonialismo.

“Empezamos a caminar con la fuerza de las ideas, de Bolívar, librando la batalla por la independencia y por la unidad. Fue más allá, estaba viendo siglos adelante”, dijo.

“Se alcanzó la unidad con la Revolución Cubana, cuánta firmeza, cuánta nobleza; Bolívar, Martí, Sandino, Hidalgo, los héroes de Nuestra América, Fidel y la solidaridad de Cuba bloqueada, sancionada”, afirmó.

Envió un mensaje de cariño al líder brasileño, Luis Ignacio Lula Da Silva e hizo una remembranza de lo que ocurrió en este país después del triunfo de la Revolución.

“A pesar de las presiones de Estados Unidos, no lograron sus objetivos, nosotros que habíamos aprobado una nueva constitución en nuestro país, habíamos establecido un modelo de economía mixta, pluralista. Le pusieron una pistola al pueblo nicaragüense, porque estaba intervenida, dijimos entonces vamos a gobernar desde abajo, 17 años”, dijo.

Refutó las raíces de los gobiernos en 1990. “Llegaron por la Revolución, gracias al Frente Sandinista, de lo contrario la señora Chamorro nunca hubiera sido presidenta de este país, ni el doctor Arnoldo Alemán, pero es que Somoza no lo iba a permitir”, indicó.

Foto: Daniel Ortega y Rosario Murillo durante conferencia por el aniversario 30 del Foro de Sao Paulo

Destaca la fundación del foro de Sao Paulo

“Recuerdo que el compañero que nos delegó muy dignamente fue el comandante Tomás, ahí el foro comenzó a caminar y comenzamos a encontrar las fuerzas políticas que habían estado vinculadas con la Revolución Cubana, con la Revolución Sandinista y que seguían dando la batalla en esos países. Podemos afirmar y asegurar que gracias a esa iniciativa de Fidel y Lula de organizar el Foro de Sao Paulo, es que es posible, fue posible, alcanzar después de los siglos, hacer realidad después de los siglos, el supremo sueño de Bolívar como lo llamó Sandino y no es casual, porque ya en ese momento, había logrado llegar por la vía electoral, había llegado al poder la revolución bolivariana, algo que parecía desafiar la ley de la gravedad”, afirmó el líder nicaragüense.

“Más allá de los intentos que hizo el imperio, utilizando, presionando, tratando de utilizar a los gobernantes latinoamericanos que no tenía, la comunidad de ideas, la aproximación de ideas, pensamientos que teníamos, los gobernantes, cuando avanzábamos con bastante fluidez, entonces recuerdo bien, de repente, Uribe; instrumento del imperio, intentó hacer volar la reunión y se lanzó en insultos y atropellos contra el Comandante Chávez y aquello que empezaba a arder”, recordó.

Resaltó la instalación de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Además expresó que el virus ha puesto al descubierto la eliminación del capitalismo. “Hoy más que nunca, estamos seguros, que se está generando una nueva consciencia en el planeta, en cuanto a que, hay que cambiar el modelo y hay que instalar estados, verdaderamente llenos de humanismo, de solidaridad”, sostuvo.

“Todos tenemos que hacer esto, el gran momento, para que la humanidad dé el salto a ser más justa, más noble y más libre. Gracias hermano, hasta la victoria siempre”, finalizó.

El mensaje del presidente de Venezuela

Foto: Presidente Maduro en evento del 30 aniversario del Foro de Sao Paulo

“El Foro de Sao Paulo ha sido una gran fuerza democratizadora, una fuerza de ir avanzando de América Latina y lo sigue haciendo, es una fuerza que agrupa a más partidos, no hay otra, de Asia, de Estados Unidos”, sostuvo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Nos quisieron echar la culpa de los levantamientos de las protestas populares en Chile, Perú, Colombia, así que el foro sigue siendo la estancia más incluyente en 30 años asistidos y es madre de los procesos integracionistas profundos que vivimos”, compartió.

“El pueblo de Estados Unidos luchando contra el supremacismo racial, ahora hay una segunda ola de protestas y en varias ciudades. Impresionante, ese supremacismo, imperial y racista, lanzando toda su brutalidad, miren el golpe de Estado contra Evo Morales. Lo que está pasando en Bolivia con la pandemia, no hubiera pasado con Evo Morales, no se lo perdonan porque es indio, porque ha sido el mejor gobernante de Bolivia, pero volveremos en toda América Latina, vendrá más temprano que tarde, una nueva ola de gobiernos progresistas, que asumirán la agenda de la UNASUR y la CELAC”, indicó.

Las palabras del presidente de Cuba

“Aquí estamos los insumisos defensores de la esperanza y de la esperanza de otro mundo posible, celebrando 30 años, idea nacida de Fidel y de un protagonista excepcional, el hermano Lula, expresidente y líder de la izquierda brasileña y latinoamericana”, indicó el presidente de Cuba.

Foto: Presidente Díaz-Canel en evento del 30 aniversario del Foro de Sao Paulo

“El ejemplo invencible de Chávez nos convoca ahora a continuar la lucha, con firmeza y optimismo, convencidos que no hay obstáculos, que nuestros pueblos unidos pueden vencer, como lo prueban hoy, Venezuela, Nicaragua y Cuba”, dijo el mandatario Miguel Díaz-Canel.

“Los paradigmas neoliberales han caído en absolutos descréditos. Quiéranlo o no, sus creyentes seguidores, la historia de su experimento económico está a punto de terminar, frente a la indiscutible emergencia, el gobierno de Estados no ha detenido sus planes hegemónicos, ha reactivado la Doctrina Monroe, ha intensificado la injerencia. Mientras miles mueren cada día, los actuales inquilinos mantienen presión permanente contra los gobiernos que no son afines, en ese despreciable panorama, sobresalen las acciones injerencistas”, denunció.

“Reafirmamos también nuestra solidaridad con el pueblo sandinista, liderado por el comandante Daniel Ortega, rechazamos las medidas coercitivas, unilaterales que atentan contra la paz, el bienestar, la justicia y el desarrollo contra el pueblo nicaragüense”, expresó el presidente de Cuba.