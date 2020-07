23 de julio: Las noticias de Nicaragua que debe saber para iniciar su día

Foto: Foto: El campanario forma parte del proyecto de recuperación el centro histórico de la capital/TN8/

Hemos preparado un resumen de las noticias más importantes a esta hora para que inicies tu día informado con nosotros.

MINSA solicitará a viajeros prueba negativa de COVID-19 para ingresar a Nicaragua

Con el fin de fortalecer el control epidemiológico de las enfermedades bajo vigilancia internacional, incluyendo las respiratorias, la titular del Ministerio de Salud de Nicaragua emitió una resolución en la que se reforma un decreto del 13 de julio y ahora se establece que en todos los puntos de entrada al país, se estarán tomando en cuenta las siguientes medidas:

a) Solicitar a los viajeros resultado negativo de la prueba: Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real para COVID-19, realizado en un período no mayor a 72 horas antes del ingreso al país.

b) Si los viajeros proceden de Asia, África y Oceanía, el resultado negativo de la prueba: Reacción en cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real para COVID-19, deberá haber sido realizada en un período de hasta 96 horas al momento de su ingreso al país.

c) Viajeros no nacionales que presentan fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar al país.

d) Viajeros nacionales que presentan fiebre o síntomas respiratorios podrán ingresar al país, pero pasarán a resguardo domiciliar, cumpliendo el protocolo establecido en el país.

e) Los viajeros a su ingreso que presenten resultado negativo de la prueba: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real para COVID-19 y que no presenten ningún síntoma respiratorio, podrán tener libre movilidad en el país y se les dará seguimiento vía telefónica, por personal de salud por un período de catorce días. Sepa más detalles.

Hombre de 71 años de edad muere en circunstancias desconocidas en Tipitapa

Habitantes del barrio Ana Virginia número Dos del municipio de Tipitapa, la noche de este miércoles 22 de julio hicieron el llamado a las autoridades policiales, informando del mal hedor que salía de una casa, se trataba del cuerpo de Tomás Enrique Aguilar Ramírez de 71 años de edad, quien estaba en el cuarto de su vivienda en completo estado de descomposición.

Habitantes del barrio Ana Virginia número Dos sintieron el mal olor desde las dos de la tarde, se les hizo muy raro no ver al dueño de la vivienda. El cual vivía solo, a veces llegaba una señora a acompañarlo era su pareja sentimental.

La mujer que se le vincula sentimentalmente llegó a verificar la terrible noticia y notifico a las autoridades policiales quienes inmediatamente se presentaron para iniciar las respectivas investigaciones del caso que tiene conmovidos a todos los habitantes.Sepa más detalles.

Nuevo atractivo turístico en zona histórica de Managua será inaugurado

En un recorrido, el secretario general de la alcaldía de Managua visitó los espacios dedicados a fomentar la paz, como el puente y monumento de la paz, así como la recién inaugurada campana de la paz ubicada en la intersección entre la Dupla Norte y la Avenida de Bolívar a Chávez, frente al Monumento al Combatiente Popular.

El Campanario de la Paz ya está listo para ser inaugurado en los próximos días, así lo anuncio Fidel Moreno.

“El comandante Presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario a lo largo de los últimos años, ha desarrollado una serie de proyectos en el casco histórico de Managua. Solamente en este espacio hemos construido el Monumento a La Paz y la Vida, en reconocimiento al deseo y el anhelo de paz de nuestro pueblo, después construimos el puente que forma parte está hermoso monumento un puente peatonal en forma circular que permite la comunicación del parque Luis Alfonso a la Plaza de la Revolución, al Palacio Nacional y todo ese esquema y finalmente hemos agregado el tercer elemento a éste a esta dupla Norte Qué es el campanario Dónde está la campana de la paz que igualmente repica por los sueños y anhelos y esperanzas de nuestro pueblo a favor de la paz”, comentó Moreno. Sepa más detalles.