Proyectos habitacionales en Nicaragua transforman y dan esperanza

Foto: Este país se ha trazado un monumental plan de construcción de 50 mil viviendas/TN8.

Hasta el 2006, Nicaragua no tenía una política ni estrategia de promoción a las viviendas en residenciales o urbanizaciones, ni tampoco se prestaba atención a las familias con una infraestructura vulnerable ante las emergencias. Se mantenía un déficit habitacional alto.

Pero los programas de Viviendas Dignas, Bismarck Martínez y el de interés social, son tan solo una muestra de la preocupación que existe en Nicaragua para facilitarle a las familias soluciones habitacionales a bajo costo y apoyo en situaciones críticas.

Hasta esta semana se han entregado sólo en Managua 284 viviendas dignas y solidarias, un extensivo programa que se ejecuta en conjunto con Taiwán y consiste en dar una respuesta inmediata a familias que tienen sus hogares a punto de colapsar.

“Los beneficios directos son el subsidio en este programa es fijo, una familia se ahorra por los 25 años de crédito, hasta 20 mil dólares de intereses que no van a salir de su bolsa, además de eso la posibilidad de tener un crédito, la banca comercial no lo está ofertando, pero el Gobierno no ha dejado ni ha permitido que las familias por falta de crédito no tengan vivienda”, explicó Olivia Cano, codirectora del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural, INVUR.

Programa Bismarck Martínez

El programa Bismarck Martínez tiene más de 50 por ciento de avance en la primera etapa, este día ya se han completado 300 viviendas entregadas, de las 500 que contempla el plan, las siguientes están programadas en los meses venideros.

"Después de más de 20 años de alquilar, ahora me siento realizada, que si no ha sido así, no nos hubiera dado la oportunidad, porque pagamos la cuotas moderadas. Es un sueño y hoy no me lo esperaba, es una bendición muy grande, aquí y estamos, muy agradecida. Antes vivía en el barrio María Auxiliadora", manifestó Maribel del Carmen García.

Y por último, pero no menos importante, son los proyectos de vivienda de interés social, que se trabaja con la empresa privada. El año pasado, una de las constructoras anunció que cada año estiman construir hasta 3 mil hogares de este tipo por los siguientes años, creando una tendencia de crecimiento.

Paralelo a este anunció, el Instituto de la Vivienda en Nicaragua, informó que se entregarán más de 2 mil 500 incentivos para mejorar los hogares de carácter social.

Proyecto Monte Nebo

Desde el 2007, en Nicaragua se ha acompañado a más de 130 mil familias, que han visto resuelto su problema habitacional, antes alquilaban o posaban con familiares, hoy ven transformadas sus vidas.

Este año se estima entregar 855 incentivos, 300 para mejoras de viviendas y 1 mil 437 subsidios de bono a la prima que se otorgan en proyectos como Monte Nebo.

"En otros momentos el tema de viviendas no era prioridad, sin embargo, porque hubo estrategia, políticas, una proyección y una preocupación para que estas familias tuvieran oportunidades, un profesor, una auxiliar de enfermería, un hermano que se dedica por cuenta propia, que no era sujeto de crédito, esa es la realidad", destacó la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.

"Con el programa Bismarck Martínez tenemos a 18 mil protagonistas, solo en Managua, las familias están contentas, entusiasmadas. Estas viviendas tienen un costo de US$9 mil 800 dólares y las familias solo aportan, US$4 mil 500 dólares, lo aportan a un plazo de 25 años, así que realmente es una enorme oportunidad, el programa está extendido a todo el país, de manera paralela se están entregado no menos de mil terrenos adicionales", indicó Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua.

En general, este país se ha trazado un monumental plan de construcción de 50 mil viviendas.

Urbanizaciones que crecieron

En los últimos 13 años, solo en las 4 salidas de Managua se vieron colmadas de proyectos habitacionales de pequeña y gran escala, urbanizaciones, residenciales y hasta villas. En occidente esta Valle de Sandino, Ciudad El Doral, Vista de Momotombo, en su mayoría, los habitantes han venido adquiriendo nuevas viviendas en repartos, también por la confianza del sistema financiero que ha destinado interés fijo, además del bono que ofrece el Instituto de la Vivienda.

La carretera a Masaya se convirtió en un polo de crecimiento, millonarios proyectos inmobiliarios de gran renombre y ahora por la Carretera Norte, encontramos Valle Verde, Casa Real, Bethel, y otros que cada año van ganando más plusvalía por los proyectos públicos que se ejecutan, como calles nuevas, adoquinado, alumbrado público y parques.