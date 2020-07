Foto: Ejército desinfecta espacios públicos en Ciudad Sandino y Tipitapa

El pasado 15 de julio de 2020 en el marco de las tareas de protección a la población y en cumplimiento del plan de empleo de fuerzas y medios del Ejército de Nicaragua para el combate ante la Covid19, efectivos militares de la unidad humanitaria y de rescate comandante William Ramírez Solórzano, brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, Policía militar y Regimiento de comandancia; en coordinación con las autoridades del Ministerio de salud y la corporación municipal de mercados de Managua CONMEMA, realizaron jornada de desinfección en Ciudad Sandino y Tipitapa rociando con peróxido de hidrógeno espacios públicos.

En el municipio de Ciudad Sandino se desinfectó desde la avenida de la estación de Bomberos hasta Asados Gómez, tramo de pista semáforos del mercado municipal hasta el hospital Primario, mercado Augusto C. Sandino, hospital primario Nilda Patricia Velasco, estación de la Policía Nacional, alcaldía municipal.

“El ejército de Nicaragua está haciendo esta acción y me parece que es algo de que aplaudir todo porque si se beneficia nuestra misma institución y a la vez la población”, dijo el doctor Engell Largaespada, médico del hospital primario Nilda Patricia Velasco.

“Siempre en situaciones que se pueden presentar en Nicaragua, el ejército está en Primera fila garantizando ayudando a la población no solamente en la situación de coronavirus si no que en otras circunstancias adversas que hemos tenido” relataba el administrador del mercado Augusto C. Sandino, Manuel Prado.

Excelente acción

En el municipio de Tipitapa se desinfectó el mercado municipal, parada de buses interdepartamentales, Parque Central de Tipitapa y el hospital primario Yolanda Mayorga.

“Me parece que es una excelente acción la que están realizando ya que esto beneficia a los pacientes como el personal de salud”, declaró la doctora Jeaneth Reyes, del hospital primario Yolanda Mayorga.

Durante esta actividad participaron 4 destacamentos militares especializados con 262 efectivos militares, 4 carros especiales, 12 carros de carga y 12 carros ligeros, desinfectando un área total de 53524.38 metros cuadrados.