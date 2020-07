Familias del barrio Jonathan González participan en feria de salud

Foto: Más de 50 clínicas móviles se desplazan cada día por los barrios/TN8.

Las familias del barrio Jonathan González, que pertenece al Distrito 1, atendieron sus problemas de salud, en la clínica móvil del sistema público que se instaló, con diferentes especialidades médicas.

Los habitantes podían pasar consulta general, luego realizase exámenes como ultrasonidos, e incluso recibir atención odontológica para extracciones de piezas dentales.

Las madres llevaron a sus hijos para pasar consulta con el especialista en pediatría.

“Nos facilita mucho, vinieron aquí, me voy a hacer un ultrasonido que tenía pendiente, felices y satisfechos porque los tenemos cerca de los médicos, yo resuelvo muchos problemas con los ultrasonidos, ahorita voy a hacerme uno porque tengo problemas con el hígado. En clínicas privadas cuesta hasta 35 dólares, ahorita está gratis, ya me he hecho varios aquí en estas clínicas”, manifestó Martiza Osorio.

Medicamento y seguimiento

“Es un gran beneficio porque toda la comunidad se ve beneficiada, cerca de la comunidad, personas que no pueden caminar, por ir a distancia, estamos muy agradecido porque es un programa que las autoridades nos manda para atendernos mejor”, indicó Minelitza Chávez.

Más de 50 clínicas móviles se desplazan cada día por los barrios y comunidades del país, con el propósito de llevar las atenciones a miles de familias.

Los pacientes también pueden realizarse pruebas de VIH y cualquier caso sospechoso con síntomas de dengue, zika o chikungunya, es de inmediato traslado a la unidad médica más cercana.

De igual forma, todos los pacientes reciben medicamento gratis y mantienen un seguimiento con los especialistas.

Las clínicas móviles forman del Modelo de Salud, Familiar y Comunitario que se instaló en Nicaragua desde el año 2007.