Población satisfecha con Feria de Salud en Batahola Norte

Muy concurrida estuvo la Feria de Salud que se realizó en el barrio Batahola Norte, donde se ofreció diversos servicios especializados en salud.

La población expresa su satisfacción porque ante la pandemia del coronavirus y otras enfermedades, los médicos del sistema de salud público atienden con calidad.

"Pues yo me encuentro muy agradecida con este Gobierno, porque estas consultas médicas, más la que es odontológica son caras, yo ya había llevado al niño y me costaba 35 dólares, eso es la consulta, la extracción y el tratamiento es otra cosa. En cambio aquí es gratis, ya me lo chequearon, necesitan la extracción, ahorita lo van hacer y me siento bien porque es gratis; ya mi niño ya no va a tener esos dolores", mencionó Luisa Molina, pobladora.

El acercamiento de la salud en barrios y comunidades es una estrategia gubernamental que permite la prevención y control de enfermedades.

"La atención es muy buena, porque a veces uno no tiene para pasar consulta, y le dan el medicamento aquí gratis. Y ahora las clínicas privadas hasta cierran porque ya no quieren entender, y en esta feria la atención ha sido excelente. Pasamos consulta el niño y yo, invito al pueblo que vengan que aquí están dando todo gratis", expresó Martha Cerna.

Niños, jóvenes y adultos mayores asistieron a esta actividad médica, para atender sus padecimientos.

Atención integral

En esta jornada se estuvo brindando consultas en odontología, pediatría y ultrasonidos, más la prevención del cáncer cérvicouterino.

"Aquí estamos atendiendo medicina general, yo soy pediatra, la atención es alta, se está dando medicamento, hay atención odontológica, se está haciendo ultrasonido abdominal y pélvico y se está tomando Papanicolaou para la detección temprana del cáncer cérvicouterino, aquí se previenen las enfermedades y se tratan patologías que se pueden ver a nivel local, las que no se pueden resolver se trasladan al centro de salud", mantuvo el doctor Javier Centeno.

Las Ferias de Salud con clínicas móviles se hacen diario, donde la atención, exámenes y medicamentos es gratuita y de calidad.