Universidad en el Campo: Educación superior en zonas remotas de Nicaragua

Foto: Clases en el contexto de la Universidad en el Campo / TN8

María Jesús Castro, originaria del municipio Muelle de los Bueyes del departamento de Chontales, a sus 31 años se ha caracterizado por ser una mujer esforzada que con empeño y sacrificio cursa el cuarto año de la carrera Desarrollo Rural Sostenible, impartida en el programa Universidad en el Campo (UNICAM), esos conocimientos adquiridos en las aulas de clases han valido la pena, pues hoy ella siembra yuca, maíz, frijol y banano en el patio de su humilde hogar.

"Aquí en la carrera nos han enseñado cómo cultivar la tierra desde el grano que vamos a cultivar, el tratamiento que le debrmos de dar, seguimiento a la planta, el suelo cómo debe de estar para poder cultivar. Entonces hemos aprendido en gran manera y al sembrar eso ya me ahorro un buen dinero y eso mejor lo ocupo para otras cosas", dijo Maria Jesús.

Foto: Clases en el contexto de la Universidad en el Campo / TN8

María Jesús tiene el sueño de obtener su título como ingeniera en Desarrollo Rural Sostenible, y pese a los esfuerzos que debe hacer para llegar a las prácticas que demanda esta carrera, no duda que obtendrá la oportunidad de ser una profesional.

“Lo más difícil es que a veces hay cosas que nos obstruyen, pero yo me pongo a pensar en que yo sí puedo, a veces vengo cansada de mi trabajo y debo enviar informes de mis trabajos, pero le pongo ganas y ahí vamos luchando", añadió.

Esfuerzo que deja frutos

Pero también ese espíritu de superación es palpable en Brayling Raquel Obando Reyes de 23 años, quien ya cursa el tercer año del Técnico Superior en Enfermería. Brayling para poder estar en las aulas de clases todos los domingos; tiene que recorrer largas distancias, cruzando ríos y caminos.

Foto: Clases en el contexto de la Universidad en el Campo / TN8

Esta joven originaria de la comunidad Presillas, con sus conocimientos ha atendido a la población y eso le ha fortalecido el sentimiento de continuar con sus estudios.

“Con los años que voy estudiando ya logro que las personas me busquen en la comunidad y llegan a mi casa a ponerse sueros; que les ponga inyección intramuscular, inyección intravenosa y eso es una gran ayuda que yo doy y me siento muy contenta de ayudar a los que viven en mi comunidad. La verdad es que me encanta y por eso estoy ayudando con enfermería“, manifestó Brayling Obando, estudiante de enfermería.

Este proyecto de la Universidad en el Campo inició en el año 2009, como una iniciativa para abrir oportunidades de acceso de la educación superior en las comunidades rurales, esto se ha logrado con el trabajo coordinado que existe entre el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Ministerio de Educación (MINED).

Foto: Preparación, esfuerzo y sacrificio para salir adelante con la Universidad en el Campo / TN8

“Todas las alcaldías particularmente del poder ciudadano son las que han brindado el presupuesto y apoyo para las tres primeras carreras y el Gobierno a traves del MINED, el INATEC, la Policía y el Ejército de Nicaragua y todos los organismos institucionales locales han apoyado con el transporte y viáticos de alimentación, lo que ha sido posible que este programa se desarrolle", indicó el doctor Hugo Alberto Gutiérrez, vicerrector de docencia UNAN-MANAGUA.

Oportunidades para todos

La Universidad en el Campo (UNICAM) es un proyecto pionero de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que tiene como objetivo llevar la educación superior a las comunidades más lejanas del país y hacer efectivo este derecho a los jóvenes que por situaciones económicas no pueden continuar su formación académica.

“Estas carreras tienen el propósito de integrar a estudiantes de sectores vulnerables o territorios distantes donde no haya posibilidad de acceder a la educación superior, priorizando carreras que van a beneficiar a la comunidad, para que poco a poco se vayan llenando de fortalezas las localidades con estas carreras", explicó el vicerrector de docencia.

Foto: Clases en el contexto de la Universidad en el Campo / TN8

La comunidad estudiantil de la UNAN-Managua asciende a más de 40 mil, de los cuales 16 mil 661 pertenecen a las Facultades Regionales Multidiciplinarias de Carazo, Matagalpa, Estelí y Chontales; 238 son del programa SINACAM; 2 mil 226 del programa Universidad en el Campo (UNICAM), para un total de 19 mil 125 estudiantes de la UNAN-Managua en las regiones y municipios del país.

Este programa educativo que cuenta con el apoyo fundamental del Gobierno sandinista, ha logrado graduar a 426 personas, quienes hoy aportan al desarrollo socioeconómico de cada uno de los municipios y comunidades más lejanas de nuestro país y de las futuras generaciones.