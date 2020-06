Ejércitos de la región centroamericana refuerzan planes operativos

Foto: Indicaron que el calendario de eventos se ha modificado/TN8.

En medio de la situación de la pandemia, los cuerpos castrenses que son parte de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CFAC, acordaron suspender las actividades de intercambio operativo presenciales, pero se comprometieron a fortalecer la seguridad de la región, en el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico, así como las acciones en las fronteras para evitar la migración ilegal.

"Bajo esta realidad y esta circunstancia, la reunión se realizó de manera virtual y agotamos todos los puntos de agenda, independientemente de la situación que enfrenta la región, los temas de seguridad y las acciones que se deben de realizar, no se debe de detener, porque la seguridad es un tema de todos", explicó el mayor general, Bayardo Rodríguez, jefe del Estado Mayor General y secretario ejecutivo de la CFAC.

Indicaron que el calendario de eventos que se tenía previsto, se ha modificado en los próximos meses.

"Cumplimos con un mandato, de 59 actividades todavía planificadas, el consejo decidió enfocarse en 19 actividades, si fortalecemos aquellas por la seguridad, mantuvimos la protección a nuestras fronteras, esta reunión con los comandantes de fronteras, hay intercambio táctico, para frenar la migración ilegal, para evitar que en los límites fronterizos se trasladen personas que pudieran expandir la pandemia, abordamos los temas del intercambio de la población y conocimos los resultados de las reuniones especializadas con sus respectivas recomendaciones y conclusiones", detalló el jefe militar.

"De cara a frenar el accionar del narcotráfico y crimen organizado, sobre todo detener lo que es la migración ilegal, hemos trabajado en el año de 2019 con el reforzamiento de fronteras, donde hemos destinado grandes cantidades de tropa, técnicas ligeras y mantener altos niveles de seguridad", detalló el mayor general Rodríguez.

"Tenemos que mantener un país seguro, evitar extorsión, entonces esa plataforma, nos lleva a conocer la situación de los otros países", valoró el jefe del Estado Mayor General.

Estos son algunos de los puntos de la declaratoria:

-Externamos nuestra solidaridad y más sentidas condolencias a las familias centroamericana y República Dominicana, afectadas por la pandemia del COVID-19.

-Respaldo a los esfuerzos nacional de prevención, contención y control sanitario de la población en la región centroamericana y República Dominicana.

-Reafirmar la vocación de servicio para cumplir las tareas y misiones encomendadas, actuando en estricto apego a las legislaciones nacionales.

-En las actuales circunstancias por la pandemia se ha acordado reorientar el cronograma de actividades 2020, suspender las actividades presenciales y cumplir de manera virtual las reuniones del consejo superior, comité ejecutivo, representantes, directores de inteligencia y operaciones, así como actividades especialidades de sanidad e industria militar.

-Aun en las complejas circunstancia no se puede descuidar los aspectos de seguridad tan relevante, es válido sostener los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, el intercambio de información, la vigilancia y protección de las fronteras estatales, la lucha contra la migración ilegal y el terrorismo, integrar a la vigilancia y protección de fronteras el control estricto a la no movilidad de personas que intentan traficar por pasos no habilitados y que puedan incrementar los contagios de la pandemia en los países.

-Incorporar temáticas de sanidad militar, intercambio de experiencia en la industria militar que se ha reorientado en la fabricación de equipos de protección sanitaria.