Culmina curso básico de inglés comunicativo para dependencias del MIGOB

22 trabajadores de las dependencias que rige el Ministerio de Gobernación, se promocionaron en el curso básico de inglés comunicativo, impartido por el Instituto Tecnológico Nacional (INATEC).

El curso contó con 100 horas de clases con un horario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a jueves, donde participaron 20 mujeres y dos varones, mismos que pasarán al siguiente nivel para potenciar aún más su fluidez en este idioma.

"Estudiar este curso me ayudará a dar una atención de calidad a la población, esto también me podrá ayudar con mi vida personal, le podré ayudar sin problemas a mi hija en sus estudios. En mi caso, trabajo en el área ejecutiva de mi institución, y a menudo estamos tratando con ciudadanos de otras nacionalidades, ya con este curso no se me va a complicar interactuar con ellos", dijo Teresa Rodríguez, miembro del cuerpo de Bomberos Unificados.

Reconocimiento

En la promoción, la Ministra de Gobernación dio palabras de aliento a los trabajadores, a la vez que admiró su entrega y dedicación al superar este curso de manera exitosa.

Con la culminación de este curso los trabajadores brindarán una mejor atención y romperán barreras comunicativas al interactuar con ciudadanos de otras nacionalidades, como lo es en el caso de los miembros de la dirección de Migración y Extranjería.

"Nos sentimos felices por este curso de A1 (básico inglés comunicativo) que hemos finalizado excelentemente. Ahora vamos al segundo nivel, el cual es el A2 (intermedio inglés comunicativo), este curso me va a servir para entablar conversaciones fluidas con extranjeros que ingresen al país por los puntos migratorios establecidos, esto también en las sedes centrales cuando acudan a realizar diferentes trámites", adujo Edgar Cruz, miembro de la dirección general de Migración y Extranjería.

Una vez más reafirman el compromiso con la ciudadanía en maximizar sus conocimientos con el objetivo de continuar brindando una atención de calidad a lo ciudadanos nacionales y extranjeros, que ingresan al país por los diferentes puestos fronterizos.