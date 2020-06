Pasteles y arreglos personalizados, regalos para el Día del Padre

Foto: Panaderías con gran demanda para el Día del Padre / TN8

El Día del Padre en Nicaragua trae un impulso a los emprendedores, cientos de pequeños negocios que presentaron con anticipación su oferta, están atendiendo la demanda y entregando a tiempo los regalos que darán los hijos.

En la panadería Las Delicias, que se ubica en el barrio Jonathan González, Managua, desde la mañana se están elaborando pasteles y reposterías.

Los precios de los pasteles van desde los 150 córdobas el cuarto de libra, hasta los 800 córdobas y son personalizados con la fotografía del padre.

“La demanda de pasteles, no es igual en comparación al Día de las Madres, pero sí se está recibiendo bastante demanda, la gente acude al llamado de esos padres para que se celebre este día, se ha estado tomando los pedidos en línea, para que las familias puedan recibirlo directamente con servicio delivery y hemos estados teniendo bastante afluencia y pedidos”, refirió Silva Carvajal, propietaria de la pastelería Danyken´s.

Precios accesibles

“Tenemos queques de 4 onzas, que esos te vienen costando 150 córdobas, queques de media libra, 300 córdobas, de libra 700 córdobas, si lo querés personalizado con una fotografía de papá, ese te cuesta 800 córdobas. Ahorita tenemos 10 por ciento de descuento, estamos teniendo la dinámica de hacer descuento para que las familias aprovechen”, indicó Carvajal.

Una tradición

“Creo que se está haciendo tradición, regalarle a papá, celebrar un día especial, nunca puede faltar el pastel, porque es un día dulce, este día tiene que ser celebrado. No podemos manchar el trabajo porque muchos padres de familia que son cabezas de familia por quizás otros que no lo son”, sostuvo la dueña de la pastelería.

También otra tendencia son los regalos personalizados. En Chocodecoraciones Viky en la Colonia Máximo Jerez de Managua, la propietaria de este emprendimiento explica que ha tenido una demanda significativa.

“Tengo diferente variedad, traigo de diferentes precios, súper cómodos, la verdad que me gusta que me sugieran, los pedidos me han dicho que lo quieren con globo, lo quieren con dulce, que lo quieren con más adecuado a un papá, con café, rosquillas, lo que me pide el público en general, vienen los precios desde 350 córdobas, 450 córdobas y 500 córdobas. He recibido pedidos, entre ayer y hoy me han hecho mis encargos”, dijo Alezca Lara González.