Más seguridad en Nicaragua: Policías se comprometen al cuido de la patria

En la Academia de Policía Walter Mendoza se realizó este viernes el acto de clausura del Segundo Curso Básico 2020, en el cual se oficializó el ingreso a las filas de la institución a nuevas generaciones de policías.

Con el ingreso de los pabellones nacionales dio inicio esta ceremonia solemne de ascenso en grados como policía a los graduados de este segundo curso básico, los cuales eran 75 postulantes: de ellos 72 son mujeres que de esta forma oficialmente comienzan a formar parte de las filas de la institución del orden público.

Tras la imposición de los grados policiales se tomó la promesa de ley a estos nuevos policías, que son parte de los 818 alumnos que este año se están graduando para formar parte de la institución que garantiza la seguridad y tranquilidad de las familias.

Servicio a la patria

Los primeros expedientes de esta ceremonia fueron los ahora policias: Marling Martínez originaria de León, Francisco Javier Robles de Managua y Marcio Rosales, también de la ciudad universitaria.

"Me siento muy contenta porque de esta manera demostramos que las mujeres también podemos, que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres, y me siento muy contenta por haber sido el primer expediente y le agradezco primeramente a Dios que fue el que me dio las fuerzas para seguir adelante y a mi familia y también a nuestros instructores", dijo Marling Martínez.

"Quiero darle las gracias a esta institución por haberme dado la oportunidad de pertenecer a sus filas y de llevar siempre la paz a Nicaragua y trabajar para mantener la seguridad, porque somos una nueva generación de oficiales que nos vamos a desempeñar en diferentes funciones", expresó el segundo expediente, Francisco Javier Robles.

"El compromiso es proteger a la ciudadanía, dar todo de mi y seguir adelante siempre por la seguridad y tranquilidad de las familias", puntualizó el nuevo oficial y tercer expediente de esta graduación, Marcio Rosales.

Este curso está dedicado al legado del comisionado mayor Luis Emilio Busto López, héroe de la paz y la seguridad.