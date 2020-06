"Ya no me voy a mojar" dice protagonista de nueva vivienda en Managua

Foto: Esta es la vivienda número 291/TN8.

La tarde de este martes fue entregada la vivienda número 291 en la capital. Se trata de una familia del barrio Hilario Sánchez del Distrito IV de Managua.

Te puede interesar: Nicaragua: 24 mil 540 nuevos empleos han sido generados con emprendimientos

Una vivienda en precarias condiciones y con un techo a punto de colapsar era la realidad en que vivía Alejandra Reyes Gutiérrez y ocho familiares. Con apoyo de la Alcaldía de Managua y la embajada de la República de China Taiwán su situación ya cambió al recibir su vivienda digna, bonita y segura.

"Me siento muy contenta porque antes mi casita se mojaba todita, y le doy gracias a Dios y al Comandante Daniel que me mandó a componer mi casa. Ahora vivo bien y ya no me voy a mojar", dijo la protagonista tras recibir las llaves de su vivienda.

Foto: Esta es la vivienda número 291/TN8.

Esta es la vivienda número 291 que se entrega en Managua para personas en casos de emergencia social, o que habitaban en riesgo desde octubre de 2018, con lo cual dos pueblos hermanos se unen para transformar condiciones de vida.

Solidaridad de la embajada

"Aunque ahorita estamos en una situación muy difícil de pandemia, el trabajo y la solidaridad de parte de la embajada y de nuestro país nunca ha parado", expresó Iván Lu, ministro consejero de la embajada de Taiwán.

"Semanalmente estamos entregando entre 3 y 4 viviendas, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de servirle a las familias y agradecemos la confianza que ellos tienen en esperarnos, porque realmente la necesidad es grande", destacó la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, quien dijo que es la vivienda número 62 que se ha construida en ese barrio.

De las 291 viviendas entregadas en la capital, buena parte de ellas han sido entregadas en el Hilario Sánchez, barrio en el que habitan más de 6 mil personas en 1 mil 116 viviendas.