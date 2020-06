El Artesano: Exquisita opción para los nicaragüenses amantes del vino

Foto: El emprendimiento de un joven le ha llevado a tener reconocimiento con vinos nacionales / TN8

Jack Martínez Ruiz, de 29 años, titulado de la Universidad Nacional Agraria (UNA) en la carrera Desarrollo Rural, es dueño de una cadena de vinos nacionales.

En sus años de estudiante de esta alma máter recibió una clase de elaboración y transformación de sabores, gracias a esos conocimientos ha logrado ser todo un profesional en materia de vinos a base de cacao.

Este joven emprendedor con todas las ganas de seguir logrando sus metas, desde hace tres años logró dar a conocer sus riquísimos licores y cremas El Artesano.

"Inicié con un intento fallido de elaborar cervezas; hice toda la preparación pero la cerveza no fue mi fuerte, entonces me incliné al licor, experimentando con licor de canela primero, luego de banano y de jamaica y encontré que el licor de cacao fue el más fuerte y con más potencia", indicó Ruiz.

Apoyo de MEFCCA

Gracias al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperatia y Asociativa (MEFCCA), ha logrado dar a conocer su productos a precios favorables, en las diferentes actividades desarrolladas en el Parque Nacional de Ferias, logrando obtener aceptación por la variedad de licores de canela, jamaica, cacao y café.

"El MEFCCA me ha dado una gran oportunidad por los espacios que brindan y he logrado tener una buena aceptación y es ahí donde decidí lanzarlo al mercado y ya es un producto que los compradores se lo han llevado fuera del país; he ganado concursos nacionales y extranjeros", añadió.

Los licores artesanales se han convertido en un alternativa para aquellos que les gusta tomar fino y a precio módico.

"Entré los 280 a 300 córdobas cuestan estos vinos, súper barato comparado con otro licor nacional que es industrial que puede costar 600 córdobas", explicó.

Este joven emprendedor recibe el acompañamiento oportuno sobre el manejo adecuado en las redes sociales, para crear contenido y publicar en tiempo y forma la variedad de sabores de sus licores.

Menciona que Además de encontrarlo en las redes sociales y ferias que organiza el MEFCCA, "también me pueden contactar a mi número es 8981-6795; en Facebook como Licores y Cremas El Artesano, en Instagram como Licores El Artesano".