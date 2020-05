Transportistas centroamericanos aplican medidas recíprocas a Costa Rica

Foto: Marvin Altamirano, representante de transportistas en Nicaragua, sobre las medidas recíprocas aplicadas a Costa Rica / Cortesía

Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses, dijo este viernes desde el puesto fronterizo de Peñas Blancas sobre las medidas acordadas con transportistas centroamericanos, a raíz de las restricciones perpetradas por Costa Rica.

"El Gobierno de Honduras, Nicaragua y Panamá ya decidieron aplicarles medidas recíprocas al Gobierno de Costa Rica y que hoy venimos a esta aduana, porque la tenemos bloqueada, con intención de ver cuál es la posición del sector porque hay un rechazo de todos los conductores en querer ingresar al territorio costarricense", indicó.

"Costa Rica lo único que ha estado haciendo es ir poquito a poco ampliando o dando algunas cositas, porque se dieron cuenta que el plan que ellos habían querido mostrar no se puede ejecutar", afirmó Altamirano.

Pésima logística de Costa Rica

"Cuando ellos nos dijeron a nosotros que solo podíamos entrar a 12 almacenes, ingresaron los camiones de Panamá y se dieron cuenta que las pipas no las podían descargar en los almacenes, se dieron cuenta que el producto a granel no se descarga en los almacenes (...) y también los productos químicos que a veces son nocivos para la salud no se pueden descargar en los almacenes", continuó el representante de los transportistas.

"Entonces lo nuevo que ellos han hecho es que si nosotros ingresamos a Costa Rica vamos a ir a esas bodegas a descargar pero lo demás va a todos los almacenes", aseveró.

Detalló además del maltrato que han sufrido los transportistas de Centroamérica en Costa Rica, los cuales son metidos en un corral y "empiezan a hacerles los chequeos médicos para determinar si ellos son aptos para seguir o no en el viaje. Entonces ha sucedido que les han quitado las unidades; ayer a un compañero de Panamá, le quebraron la barra, les dañaron el camión porque le pusieron un chofer tico, que el hecho de haberlo dañado eso significa que él no sabe".

Las malas condiciones que presta Costa Rica para el trato de los transportistas son reflejo de una mala administración y una decisión todavía peor, en la que ya hay evidencia de algunos de estos obreros del transporte no tienen lugar donde bañarse ni tampoco hay comida.

Decisión de los transportistas

"Todos estos compañeros que están aquí están hablando de que ellos no van a ingresar a Costa Rica. Entonces vamos a mantener bloqueada la carretera. Esa es la decisión hasta que Costa Rica suspenda los decretos que lesionan los derechos de nosotros como transportistas y trabajadores", indicó Altamirano.

"Estamos reclamando el derecho no solo de los transportistas nicaragüenses, sino de los transportistas centroamericanos, aquí estamos de todas las nacionalidades y hemos venido a hacer este trabajo el día de hoy porque es decisión de los sectores hacerse respetar", acotó Altamirano.

"No nos vamos a mover si Costa Rica no suspende las medidas", concluyó.