Transportistas de carga envían carta a Jefes de Estado y Gobierno de Centroamérica

Foto: Camiones varados en la frontera por medidas unilaterales e injustas que impone Costa Rica / Cortesía

Este es un texto elaborado en conjunto por transportistas de Centroamérica con respecto al tema de bloqueos que está propiciando Costa Rica.

La decisión del gobierno de Costa Rica, de aplicar medidas sanitarias unilaterales, sin tomar en consideración a los demás gobiernos del área y a los organismos del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), es la principal causa del bloqueo de las fronteras de ese país, y de la larga fila de cabezales y equipos de transporte varados en la carretera.

Lee también: Testimonios de personas recuperadas de coronavirus en Nicaragua (Video)

El futuro de la integración regional ha sido cuestionado

Las diferentes reuniones del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) no han dado resultados positivos para terminar con esta crisis. Con el pretexto de combatir la pandemia, el gobierno de Costa Rica insiste en aplicar medidas restrictivas a la libre contratación y libre circulación de vehículos en su territorio, restringiendo la actividad de los transportistas únicamente a entrar con plazos muy reducidos a determinados almacenes fiscales, cargar y descargar mercaderías, las que serían finalmente trasladadas por transportistas costarricenses.

Al dividir el trayecto en dos tramos, con las restricciones y controles establecidos, el gobierno de Costa Rica está aplicando una letal medida proteccionista que favorece de manera encubierta a las empresas (almacenes) y transportistas costarricenses.

Mientras a los transportistas centroamericanos se nos imponen serias medidas restrictivas para ejercer nuestra actividad en territorio costarricense, los transportistas de este país pueden entrar libremente al resto de países, ejerciendo una competencia desleal que conducirá inevitablemente al establecimiento del monopolio costarricense en la actividad del transporte de carga terrestre en Centroamérica.

Las decisiones del gobierno de Costa Rica constituyen un golpe mortal al complejo proceso de la integración centroamericana. Vale la pena recordar que históricamente, el Estado costarricense ha sido el más reacio a fortalecer los mecanismos de integración centroamericana, pero al mismo tiempo su industria y comercio son las que más se han beneficiado de las políticas de libre comercio implementadas por el SICA.

Debemos rechazar los nacionalismos que son perjudiciales, en momentos en que Centroamérica debe dar una repuesta coordinada, homologada y armonizada a los retos que nos impone la pandemia y la crisis económica que se deriva de ella.

Foto: Camiones varados en la frontera por medidas unilaterales e injustas que impone Costa Rica / Cortesía

Mientras tanto, nuestros hermanos transportistas centroamericanos, varados en fronteras, viven un drama personal que afecta directamente sus ingresos y amenaza su salud en momentos de pandemia.

Petición a los Jefes de Estado, de Gobierno o Presidentes centroamericanos:

Exhortamos a los Jefes de Estado de Gobierno o Presidentes centroamericanos y a los organismos del SICA a defender los tratados de integración centroamericana, los principios del libre comercio y la libre contratación, aun en tiempo de pandemia.

Los tratados de la integración centroamericana han establecido con suficiente antelación los mecanismos de coordinación para situaciones de desastre o de epidemias. No podemos permitir que la decisión de un Estado perjudique al resto.

Debemos formular una repuesta común ante el desafío de la pandemia, la que debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos centrales:

Por el restablecimiento y respeto del Sistema de Integración Centroamericana.

1.- Lo más idóneo es que, bajo la situación excepcional de la pandemia, se le permita a los transportistas un plazo migratorio de estadía necesario para descargar y cargar mercancías.

2.- La decisión de Costa Rica de descargar las mercaderías en almacenes fiscales de ese país, debe ser rechazada de plano porque implicaría un retorno a la balcanización del comercio regional y un retroceso sin precedentes a la integración centroamericana.

3.- La clave para resolver la crisis y bloqueo de fronteras es la aplicación de medidas sanitarias comunes, que el SICA funcione para lo que fue creado: un sistema de protección común.

Las medidas sanitarias comunes, adoptadas en los organismos del SICA, deben incluir el uso obligatorio de mascarillas para los conductores, el uso de guantes al momento de realizar gestiones, control de temperatura, el distanciamiento social, la responsabilidad ciudadana para evitar el contagio masivo, etc.

De igual manera, mientras se negocia y se resuelve el problema de fondo, demandamos a los presidentes centroamericanos y a los ministros de COMIECO y COMISCA, a encontrar una salida inmediata a la difícil situación que viven nuestros hermanos transportistas, varados en las fronteras.

Para ello proponemos lo siguiente:

Foto: Camiones varados en la frontera por medidas unilaterales e injustas que impone Costa Rica / Cortesía

1) Solicitamos la aplicación de las medidas de reciprocidad correspondientes a todos los países del CA-4 y Panamá.

2) Para terminar con el drama humano de nuestros hermanos transportistas, y solamente como una medida excepcional de emergencia, solicitamos al gobierno de Costa Rica permitir el ingreso de los vehículos para que descarguen las mercaderías en los almacenes que ellos señalen, únicamente para los que estén a la fecha despachados varados en frontera, permitiendo después el libre retorno de vehículos, sin ningún tipo de sanción o penalización.

3) Pedimos a los gobiernos del CA-4 y Panamá, de manera temporal mientras subsistan las disposiciones costarricenses, a realizar el trasiego de mercancías, enganche y desenganche de equipos en Fronteras de Nicaragua y Panamá, y que los transportistas costarricenses no ingresen a nuestros territorios para evitar su contagio del COVID-19 motivo por el cual Costa Rica restringió al acceso a los Centroamericanos.

4) Mantenerse el libre tránsito de mercancías por territorio Costarricense entre Centroamérica y Panamá y viceversa, aun con la disposición propuesta en el numeral anterior.

Objetivo común: mantener el libre comercio regional bajo las condiciones de pandemia.

La pandemia no terminará en las próximas semanas. Los científicos alertan de que mientras no se produzca una vacuna, debemos ambientarnos a vivir y trabajar bajo la amenaza del virus, y para poder derrotarlo se requiere acciones conjuntas, educación, razonables medidas de prevención, etc.

Los transportistas centroamericanos queremos contribuir a la solución de la crisis, nos negamos a convertirnos en los chivos expiatorios, y por ello hacemos propuestas sensatas que de ser aplicadas pueden contribuir enormemente a superar la presente crisis.

Centroamérica, 27 de mayo del 2020.