Madre emprendedora destaca con negocio de diseños innovadores y ecológicos

El INATEC ofrece carreras técnicas enfocadas en el campo y en la economía creativa, comprometidos en mejorar la calidad y cobertura en la educación. A lo largo de los años han logrado cambiar la manera de vida de muchos estudiantes.

Esta es la historia de Sofía Eliette Galeano Roque, una madre que aprendió, emprendió y prosperó con la oferta académica de carreras técnicas gratuitas que garantiza el Gobierno a través del Tecnológico Nacional.

Pañales ecológicos

Galeano es estudiante del técnico general en corte y confección en el Centro Tecnológico Simón Bolívar y los conocimientos adquiridos le sirvieron para emprender el negocio de pañales ecológicos.

"Hace dos años me quedé sin trabajo y decidí hacer pañales y venderlos por cuenta propia. Una vez participé en una feria y un consejo que me dieron era que para mejorar mi trabajo me inscribiera en el INATEC, y gracias a Dios he logrado aprender la costura y mi vida se ha transformado por que aquí no te cobran ni un centavo y he logrado mejorar mi trabajo", comentó Sofía.

Gracias a la creatividad y las ganas de salir adelante logró aperturar su negocio PIOKIDS, que crece día a día y actualmente se expandió en la elaboración de tapabocas, toallas femeninas, bolsas ecológicas para compras, juegos de cuna, pañales entre otros.

Gran demanda

"He logrado que mi trabajo vaya mas allá, me hacen pedidos de diversos departamentos. El trabajo es lo que te recomienda y los diseños más pedidos ahorita son las mascarillas por el contexto, aunque mi negocio se dio a conocer por los pañales ecológicos", dijo.

Sofía entre sus familiares amigos y compañeros de clases es aplaudida por ser una madre ejemplar y victoriosa que con esfuerzo y dedicación aporta a la economía de su familia, quien se ha convertido en una modelo a seguir.

"Un llamado que yo le hago a la juventud es que aprovechen estas oportunidades de estudiar gratis aquí en el INATEC y los maestros que están aquí de las diversas carreras técnicas te ayudan de manera significativa, tienen mucha paciencia para enseñarte", aseveró Galeano.

Esta madre soltera se ha propuesto dos metas; la primera es ampliar su taller y el segundo es que sus diseños traspasen las fronteras ya que los mismos se han dado a conocer a través de su cuenta en Facebook: PIOKIDS una tienda de ropa para bebés.