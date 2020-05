Testimonios de personas recuperadas de coronavirus en Nicaragua (Video)

Foto: Mujer recuperada de coronavirus en Nicaragua, uno de muchos testimonios que existen / Cortesía

Nicaragua ha planteado una responsable estrategia para combatir el coronavirus, con énfasis en la salud de las familias, acciones preventivas y por supuesto el lavado de manos constante. Además el Gobierno ha sido claro en decir que la economía no puede detenerse, por eso de forma cuidadosa se mantiene el flujo de actividades en el país.

Así mismo el Ministerio de Salud de forma periódica informa sobre los nuevos casos de COVID-19, los fallecidos, las personas que están en seguimiento así como los recuperados, de los cuales a continuación y gracias al espacio digital, Sin Filtro, podemos ver y escuchar testimonios.

Pacientes recuperados de COVID-19

La abuelita María Mercado, paciente de 93 años, es una de estas personas recuperadas, quien estuvo internada en un hospital pero logró vencer el coronavirus con la ayuda del empeño que hace el personal médico.

En el Caribe Norte de nuestro país, en Rosita, se le da la bienvenida por la recuperación a la enfermera Indira Velásquez, afectada por COVID-19, quien fue dada de alta en el Hospital de Siuna.

"Estuvimos rogando a Dios para que usted llegara con bien", se escucha a una de sus compañeras decir en el videoclip.

"Todo se lo debo a Jesucristo. Yo me puse en las manos de Él, y con las ganas, la voluntad que uno puede empeñarle, más la ayuda de Dios uno sale de esto (...) El personal médico que está ahí adentro es el mejor que pudieron haber electo para hacer el trabajo ahí (...) No tengan miedo (de ir al hospital), la atención médica de este Gobierno para este pueblo es la mejor", refirió un hombre recuperado de esta terrible enfermedad.

"Muy buena la atención, nos daban de comer muy limpio. Los muchachos bien presentables, bien limpios, a cada rato me llegaban a ver la presión (...) Mi salud ha mejorado bastante. Me siento bien, bien me siento", expresó una mujer recuperada de coronavirus en Nicaragua.

"No tenemos quejas de nada", aseveró, quien estaba acompañada de un hombre que también estaba emocionado por su recuperación.

En el testimonio de una mujer curada de COVID-19 en Chontales, se escucha a la señora Irene Díaz Murillo decir que "me siento bien agradecida de este hospital, porque me han dado todo el cuidado que me merezco. Ellos han sido muy buenos, en la bebida, en la comida, en la atención. Todo el personal es lo más bueno que he podido ver yo".

"Como familiar también le agradezco al personal del Hospital Asunción de Juigalpa", indicó una familiar de esta señora. "Ella ha logrado salir de esta batalla, y así pídanle a Dios con fe y amor y van a ver que van a salir todas las personas de esto", agregó.

Aquí se ve el momento en que fue dado de Alta el Dr. Mario Mayorga, en las instalaciones del Hospital departamental de Chinandega, luego que su condición fuera crítica y que estuvo conectado a un ventilador mecánico por más de 13 días.

"Quisiera dar las gracias primeramente al Altísimo (...) por haberme sacado de aquí y haber puesto sus manos en cada uno de los médicos, enfermeras, laboratoristas, y hacer maravillas como la que estamos viendo ahora (...) También quiero darle gracias a todo el equipo médico que tiene que ver en la parte local y nacional, que ven cada caso particular para dar una mejor solución", dijo Mayorga.

Informe de COVID-19 en Nicaragua

El sistema nacional público de salud en Nicaragua, en su informe semanal, detalló que en la presente semana que comprende del 19 al 26 mayo, se atendió y ha dado seguimiento responsable y cuidadoso a 480 nicaragüenses con COVID-19 confirmados.

El doctor Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud, ha dado lectura a la nota de prensa, desde las instalaciones del complejo nacional de salud, Concepción Palacios, en Managua.

“De la misma forma 171 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento, responsable y cuidadoso a 885 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses”, apuntó el funcionario.

“Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 370 nicaragüenses, se han presentado casos en brotes, a través de contactos claramente establecidos. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas, en el nombre de Dios”, finalizó.