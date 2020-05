Otto de La Rocha su picardía, talento y humildad en el corazón de Nicaragua

Foto: Referente de humildad, de sencillez y de disciplina laboral/Cortesía

Don Otto Benjamín de la Rocha López, falleció a sus 87 años este lunes 25 de mayo. El reconocido cantante, compositor y actor de radio nicaragüense, es recordado con mucha alegría por sus compañeros de trabajo de Tu nueva Radio ya y amigos.

“Don Otto para mí fue un referente de humildad, de sencillez y de disciplina laboral. Él a pesar de su enfermedad como lo sabemos, batalló por muchos años, siempre estaba puntual, siempre estaba animado y siempre estaba ahí presente en el estudio de grabación cumpliendo con su trabajo con alegría y jocosidad que siempre le caracterizó", comentó Arlen Hernández, periodista de Tu nueva Radio ya.

"Recuerdo que en una ocasión todos estábamos en el parqueo en las antiguas instalaciones de Tu Nueva Radio Ya, entonces nuestro jefe director no había llegado y todos estábamos tomándonos el café, otros platicando entonces entra el y dice “seña que no está el vigilante, seña que no está el patrón”, entonces todos nos reíamos y siempre en una situación cotidiana nos hacía reír”, continuó.

Sus divertidas anécdotas con su peculiar picardía que caracterizan al nicaragüense sacan buenas carcajadas a aquel que tuvo el privilegio de disfrutar su compañerismo de este hermano mayor de la cultura nicaragüense.

Foto: Por casi 60 años permaneció en la radio nicaragüense/TN8.

Reconocimiento y humanismo

“Definitivamente además de llenarnos de nostalgia también nos estamos llenando de energía porque también hablar y recordar a Don Otto es hablar de un gran referente de la cultura nicaragüense, sobre todo por los 15 años compartiendo con él, mirando grabar su cuento, grabando La Paloma Mensajera. El año pasado celebramos sus 86 años, él decía me estoy haciendo más viejo y ahora qué voy a hacer. Lo recordamos con mucha alegría y mucho amor y sobre todo diciéndole a las nuevas generaciones que es el legado permanente que debemos de seguir llevándolo”, manifestó Cristian Medina de Tu Nueva Radio Ya.

Foto: Don Otto se destacó en múltiples escenarios con su Aniceto Prieto/TN8.

Don Otto se destacó en múltiples escenarios con su Aniceto Prieto, uno de los personajes, clásicos de la radio y el teatro nacional.

“Otto de La Rocha por casi 60 años permaneció en la radio nicaragüense. A través de su programa en el que tiene su récord fue el primer artista nicaragüense de recibir la medalla de oro de la Organización Mundial de la propiedad intelectual con sede en Suiza, recibió de manos del presidente Ortega la orden de la independencia Rubén Darío", indicó el Arquitecto Luis Morales, codirector del INC.

Foto: El ejemplo de él en la cultura está en su obra/TN8.

"El maestro Otto de la Rocha lo que más le satisfacía era el reconocimiento de su pueblo de su público que a diario lo oían con su programa Lencho catarran la Palomita mensajera, sobre todo el ejemplo de él en la cultura está en su obra, una obra muy versátil aparte de ser un gran actor nacional”, finalizó.