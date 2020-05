Madre garantiza "el pan" en su casa palmeando tortillas

Foto: Su labor empieza a las 5 de la mañana/TN8

Masa, fuego y su fortaleza diaria es todo lo que necesita Doña María del Carmen Mendoza Rodríguez para comenzar su faena de todos los días, unas 200 tortillas aproximadamente.

Su labor empieza a las 5 de la mañana, a las 10 todo está vendido, cada tortilla le da el sustento de todos los días. "Yo con mucho esfuerzo les dí todo a mis hijos, nunca les faltó nada a ellos, tuve 7, dos se me murieron pero si usted se fija es gratificante ver a estas alturas el agradecimiento de mis hijos. A mi nunca me dio pena que me dijeran la tortillera o la que vende tortillas, hay muchas mujeres que esto les avergüenza y no tienen por qué, todo sea por sus hijos", dijo Doña María del Carmen mientras palmeaba una tortilla y volteaba 4 más, que tenía en el fuego.

Foto: Cuenta que inició a elaborar y vender tortillas a la edad de 17 años/TN8.

Cuenta que inició a elaborar y vender tortillas a la edad de 17 años, después se casó y mientras su esposo trabajaba y daba su aporte económico, ella también cumplía con los gastos diarios y cuidaba de sus hijos.

"Yo no me eché a morir, hay mujeres que como ya tienen quien les dé dejan de trabajar y eso no debería de ser así por que a como ellos (los esposos) tienen la obligación, nosotros también como madres", finalizó la trabajadora mujer.

Premios

"Yo desde que vi la promoción pensé, quiero que conozcan a mi mamá, si ella pudo todos pueden, una amiga me envió el mensaje, ella me hizo el favor por que yo no tengo teléfono y ya ve, salí favorecida, nunca pensamos ganar y que todos conocieran a mi mamá", dijo su hija Jennifer Paola Mendoza, quien hace unos años se convirtió en madre y ahora está consciente de los esfuerzos que se atraviesan.

Foto: Crónica TN8 premió el esfuerzo de ésta "mamacita más linda del mundo"/TN8.

La dinámica de Crónica TN8 premió el esfuerzo de ésta "mamacita más linda del mundo" con bonitos regalos, entre estos certificados de Clínica del Pié Mejía, Chocolates Ozel, Óptica Matamoros, Pollos Caldera, Caribeans Cobbs y una cocina.

La favorecida madre habita en el barrio Grenada y cuenta con la dicha de tener a su madrecita, una anciana de 83 años.