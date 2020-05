Estrategia Singular (Libro Blanco): Nicaragua frente a la pandemia del coronavirus

El Libro Blanco destaca el modelo de una estrategia que Nicaragua ha adoptado para hacer frente a la pandemia. Foto / TN8

Este martes en Estudio TN8, se destacó el “LIBRO BLANCO NICARAGUA ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19: UNA ESTRATEGIA SINGULAR”. Durante el análisis estuvo presente el Dr. Paul Oquist/Ministro-Secretario Privado para Políticas Nacionales.

Según el Dr. Paul Oquist, la estrategia de Nicaragua es singular porque está basada en la realidad y condiciones del país.

El Libro Blanco destaca el modelo de una estrategia que Nicaragua ha adoptado para hacer frente a la pandemia mundial del nuevo coronavirus, sin afectar la economía.

Este modelo está basado en la realidad y condiciones del país; una de esas realidades es que el 40% de la población nicaragüense vive en el campo y a diario ellos deben salir a buscar su pan de cada día, por lo tanto si quedan encerrados y no trabajan, no ganan y no comen.

Oquist destacó que el Gobierno de Nicaragua está protegiendo a los campesinos, a los trabajadores informales, a los pobres en general por mantener funcionando la economía pero que también está protegiendo una economía debilitada por el fallido intento de golpe, las medidas unilaterales aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Foto: El periodista Erving Vega discutió el modelo de estrategia ante la covid-19 con el Dr Paul Oquist. / TN8

¿Por qué en Nicaragua no es viable una cuarentena?

El doctor explica que una cuarentena en Nicaragua perjudicaría a la producción agrícola, al sector informal, los pobres en general, los estudiantes de escasos recursos. "Si cierran las escuelas, los niños pobres quedarían fuera del sistema educativo", refirió.

"El Gobierno está defendiendo el derecho de los pobres", enfatizó.

Otro argumento del especialista de no viabilidad a una cuarentena, es la campaña terrorista mediática del fake news, las mentiras de todos los días tratando de desestabilizar el país.

Así mismo destacó que el producto interno bruto (PIB) refleja que Nicaragua creció en un 5% anual en un período de siete años hasta el 2018, cuando se dio el fallido intento de Golpe de Estado.

El Libro Blanco presentado este lunes, retoma esa maniobra nefasta contra Nicaragua, la cual continúa atacando con las campañas de noticias falsas (fake news).

Las consecuencias de este intento de golpe de Estado provocó un decrecimiento -4.0% en 2018 y -3.9% en 2019.

Casi 100 mil nicaragüenses perdieron su empleo en el 2018, el número de asegurados se redujo en un 69% y la inversión extranjera en -63.2 %.

Para finalizar su intervención, el experto explicó que Nicaragua está en mejores condiciones de enfrentar esta pandemia y otras, porque cuenta con un sistema de salud eficaz, que ha producido buenos resultados; la reducción de mortalidad materna, la reducción de la mortalidad infantil, reducción en la desnutrición crónica, reducción de la pobreza general y reducción de la pobreza extrema.

"No hay ninguna duda de la prioridad de salud de este Gobierno", manifestó el secretario para las Políticas Nacionales.