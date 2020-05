INAFOR entrega plantas de eucalipto a familias capitalinas

Foto: Lo que se pretende es una campaña de reforestación/TN8

Conductores que transitaron durante la mañana de este lunes en el sector de la rotonda Rubén Darío, en Managua, recibieron de parte de las autoridades del Instituto Nacional Forestal y jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco árboles de la especie eucalipto.

La jornada se enmarca en la Campaña Nacional de Reforestación que se implementa anualmente para restaurar zonas afectadas por el despale irresponsable del ser humano o efectos de la naturaleza. Durante esta campaña también se entrega, como el día de hoy, especies que las familias pueden plantar en sus patios o áreas verdes cercanas a sus hogares.

Foto: La planta posee muchas bondades/TN8.

"Nosotros tenemos como meta entregar 21 millones de árboles a nivel nacional. Hoy empezamos con esta bonita jornada para nuestras familias. Estamos en Managua, hoy entregándole a nuestras familias más de 350 arbolitos de eucalipto, promoviendo sus bondades", expresó Indiana Fuentes, codirectora de INAFOR.

Miles de nicaragüenses en algún momento de sus vidas han tenido que recurrir a las bondades de las especies heredadas por nuestros ancestros para combatir algún tipo de enfermedad, en el caso del eucalipto es un remedio natural para mejorar de enfermedades respiratorias.

Los beneficios

"Nos ayuda para descongestionar nuestras fosas nasales, nuestros pulmones; es decir tienen cantidades de bondad, es por eso que les pedimos a nuestras familias que lo usen también de manera responsable. Hay que pedir recomendaciones también a los médicos naturistas que les indique cuántas hojitas pueden utilizar para hacerse un té, para hacerse una infusión para descongestionar sus pulmones", explicó Fuentes.

Foto: Ésta es una planta que requiere de cuidados básicos/TN8.

La codirectora de INAFOR también expresó que esta es una planta que requiere de cuidados básicos para crecer, por lo que se hace fácil para las familias contar con una en casa.

"Como ya está lloviendo solamente hay que sembrarlas, ella solita va a crecer, no necesitamos estar cuidando ni abonando, ella sola va a crecer y queremos hacerle un llamado a nuestras familias de que no maltraten los árboles. Ellos ahorita se pueden podar y sólo se van a restaurar no hay necesidad de maltratarlos", indicó Fuentes.

INAFOR continuará con la entrega de especies en otros departamentos del país para continuar la restauración de áreas verdes y otros espacios necesarios para mantener el equilibrio del ecosistema.