Cortando algodón y café educó a sus hijos, ahora cuida hasta sus tataranietos

A sus 80 años, doña Pastora Nicolasa Gómez sigue siendo ejemplo de trabajo, respeto y honestidad para sus tres hijos, 14 nietos, 24 bisnietos y 2 tataranietos, a los que con mucho orgullo ha logrado chinear.

Doña Pastora dedicó casi la mitad de su juventud en laborar en los cortes de algodón y café, con lo que logró sacar adelante a sus dos hijos y una hija. Esta última lamentablemente falleció y tuvo que hacerse cargo de sus nietas a las que a criado como sus hijas.

"Ella es mi mita, desde que nací siempre nos dio cariño y amor. Algo que valoro de ella es que aún a su edad es una mujer luchadora y esforzada, pese a estar enferma está al frente de nosotros porque lamentablemente mi mamá murió y ella aunque es mi abuela la veo como mi madre, por eso decidí participar para darle estos premios; y que sepa cuanto la amo y le agradezco lo que hace por nosotras", manifestó Jennifer Urbina.

"Me siento feliz y contenta ya que Dios me regaló esta bendición y gracias a TN8. Mi vida fue dura, desde niña me ha gustado trabajar. Crecí cortando algodón y café, así crié a mis hijos, siempre me ha gustado ganarme mis rialitos y pues le pido a Dios que me de resistencia para seguir viviendo y cuidarlas a ellas que quedaron sin su mamá, y es por eso que quiero estar ahí mientras me necesiten. Estoy enferma y ya no trabajo, pero aquí en la casa hago lo que puedo", dijo entre melancolía, doña Pastora Nicolasa.

Con su segundo tataranieto en sus brazos y rodeada de sus nietos y nietas, orgullosa esta madrecita de Tipitapa mostró su agradecimiento a Canal 8 y a sus patrocinadores por hacer este día de mucha alegría.

Premiando a madres esforzadas

El Canal Joven de Nicaragua así continúa premiando estas bonitas historias de madres esforzadas que son capaz de dar la vida por sacar adelante a sus hijos.

