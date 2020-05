Incansable lucha de una madre por sus hijos en Managua

Foto: La vida de Doña Nidia, no fue fácil, 3 de sus hijos presentaron diferentes padecimientos/TN8

No importa el cansancio cuando hay 5 bocas que alimentar. Doña Nidia Palacios fue una mujer sabia y prudente, que a pesar de quedarse sola supo salir adelante y darles lo mejor a sus hijos quienes agradecen cada sacrificio su parte.

La vida de Doña Nidia, no fue fácil, 3 de sus hijos presentaron diferentes padecimientos, lo que la obligó a salir de su casa y buscar el dinero en lavado y planchado.

Foto: La agilidad de hace unos años se ha ido desvaneciendo, pero no pierde la fe/TN8.

“Mi hija mayor, ella tuvo problemas de mentalidad, estuvo en el psiquiátrico, mi segundo hijo no habla y es epiléptico, y la ultima padece de retraso psicomotor, un día yo le pedí al Señor que me diera fuerza para salir adelante y a esta edad. Los he criado y doy mil gracias a Dios que son hijos buenos y me quieren mucho”, dijo muy emocionada y en presencia de sus hijos.

Actualmente ésta decidida madre lucha contra una ulcera varicosa y el azúcar. La agilidad de hace unos años se ha ido desvaneciendo, pero no pierde la fe de salir de esta situación que la mantiene inmóvil.

“Me da mucho dolor he ido a revisarme y estoy bajo tratamiento. Mi canilla (pie) me duele mucho, pero se que con la ayuda de Dios saldré bien de todo esto".

Foto: Actualmente ésta decidida madre lucha contra una ulcera varicosa y el azúcar/TN8.

Ser ejemplo de futuras generaciones

"Por mucho que nos dediquemos a hablar con nuestros hijos sobre lo que es bueno y lo que es malo, si estas palabras no coinciden con nuestra actitud y comportamiento de nada servirán", asegura la esforzada mujer, quien recibió la visita de TN8 y obtuvo preciosos regalos. Ella fue una de las escogidas de la promoción “La Mamacita Más Linda del Mundo”.

