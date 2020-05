La edad no es impedimento para que una madre luche por sus hijos

Foto: A sus 78 años, elabora cosas de hornos y rosquillas/TN8

Para Doña Magdalena Guerrero no importa la edad que tengas, nunca dejarás de ser madre.

A sus 78 años, elabora cosas de hornos y rosquillas, tarea que toma como un pasatiempo por que asegura que con sus hijos no le hace falta nada. Sus manos cansadas, su cuerpo encorvado y su paso lento no es impedimento para dar lo mejor de ella y dejar un gran legado entre su familia.

Magdalena fue una de las escogidas como "La Mamacita Más Linda del Mundo" a través de la dinámica de CRÓNICA TN8. Tuvo 19 hijos y 11 de ellos están vivos. “Yo me hacia cargo de toda la manada de criaturas, yo les daba de comer, el colegio y todo, y arrastrándome como fuera yo los mandaba a aprender algo bueno”, manifestó la anciana.

Los ancianos son más sabios y para esta preciosa dama, el amor y el respeto a los padres, son valores que se están perdiendo, por lo que considera importante que las familias se comuniquen diariamente y de ser posible compartan lo que les molesta.

Foto: Magdalena fue una de las escogidas como "La Mamacita Más Linda del Mundo"/TN8.

Ejemplo para sus hijos

“He corregido a mis hijos, yo soy muy pobre, pero en mi casa aquí se respeta. Mis hijos tienen 30, 40, 50 y ninguno me falta, pero ahora no se ve eso. Por ejemplo, si yo cojo calle que ejemplo le doy a mis hijos, si voy a tomar guaro que ejemplo le doy a una hija, si ando con amiguitas vagas, quien soy yo no se puede cuando se es madre”

La anciana padece de asma, sus hijos le ayudan en el horno. “De que me sirve si yo fuera joven, ir a una cantina, a “cervecearme” y mis hijos estén muertos de hambre en una casa, eso se llama irresponsabilidad.

Foto: La anciana padece de asma, y sus hijos le ayudan en el horno/TN8.

Una vez conocida esta singular historia, Crónica TN8 premió a esta humilde y querida mujer, ejemplo para tantas madres nicaragüenses.

