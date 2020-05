Municipalidades en Nicaragua inaugurarán 21 proyectos en los próximos días

Foto: Proyecto de nuevas calles y mejoramiento de caminos que ejecutan las alcaldías de Nicaragua / TN8

Calles, caminos, rehabilitación de escuelas y otros espacios para la comunidad, así como la construcción de viviendas, son parte de las obras que tienen programado inaugurar las alcaldías de Nicaragua en estos dias.

Totalizan 21 proyectos con una inversión que supera los 16 millones de córdobas.

Autoridades detallaron que 62 kilómetros de caminos rurales se van a mejorar en comunidades de los municipios La Libertad, Dolores, Larreynaga, Villa Sandino, Condega y Bluefields.

Viviendas

Foto: Iván Lacayo, director general del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM / TN8

Además destacaron que 14 viviendas se van a entregar.

"En Bonanza 13 viviendas y en Villa El Carmen. Continuamos avanzando en soluciones habitacionales, también tendremos la mejora de nueve centros escolares en Ticuantepe; en Mozonte tenemos la construcción de cuatro calles urbanas y comunitarias, además otros proyectos como la construcción de la estación de policía en La Paz, Carazo; el mejoramiento del Palacio de la Cultura en Juigalpa", indicó Iván Lacayo, director general del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, INIFOM.

Estas inauguraciones están previstas a realizarse en el transcurso de esta semana, informó Lacayo la mañana de este martes.

"Continuamos con el abastecimiento de agua con cisternas, 5 mil 343 barrios se han asistido y 381 mil 296 familias", apuntó el funcionario de esta institución.

Limpieza en municipios

Con el concurso del Municipio Más Limpio, se han logrado la recolección de 645 mil metros cúbicos de basura.

"Estamos trabajando en limpiar los cauces y el drenaje y que la basura no se acumule para que no cause ningún daño a las familias nicaragüenses", señaló.

Las alcaldías de todo el país están trabajando en el plan invierno, identificando zonas vulnerables y ejecutando proyectos que eviten inundaciones y afectaciones en barrios y comunidades.