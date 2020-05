Mujer vende café en las calles para cumplir sueño de su única hija

Foto: La responsabilidad de una madre rebasa los límites de lo imaginable ante sus hijos/TN8

A través de la historia de la humanidad, la madre ha ocupado un sitio de honor en el hogar por lo que ganarse la vida honradamente y que a su única hija de 9 años no le falte nada, son las prioridades de Ruth de Jesús Zamora, quien sale a vender café todos los días.

La responsabilidad de una madre rebasa los límites de lo imaginable ante sus hijos. Ella se levanta muy temprano, acomoda su carrito con vasos desechables, azúcar y termos “hasta el copete” de café y emprende su viaje.

Foto: La vida para esta mujer no ha sido fácil, pero ha salido adelante/TN8.

La vida para esta mujer no ha sido fácil, pero su entereza ante las dificultades de la vida la mantienen fuerte. Su hija Daniela sueña con ser doctora, anhelo que según su madre lo verá cumplido no importando los kilómetros por recorrer y el inclemente sol.

“Sos una mujer valiente, te quiero mucho, aunque estemos pasando las duras en este momento, vamos a salir adelante”, fueron las palabras de la pequeña para su valiosa madre.

Madre soltera

Ruth se ha convertido en el único soporte de su hija, después que su padre optara por iniciar una vida lejos de ellas, situación que en lugar de debilitar a esta valiosa mujer la fortaleció mas.

“Ha sido duro por que he sido madre y padre para ella. El papa de ella (niña), nunca me ha ayudado, él no sabe si esta niña come, él lo único que me dijo fue olvídate de mi, no me busques. Ahora no importa, yo puedo sola, por eso salí a vender a las calles”, dijo la esforzada madre.

Foto: Ruth se ha convertido en el único soporte de su hija/TN8.

La dinámica pionera y única que por años mantiene TN8, el Canal Joven de Nicaragua, busca cada año, rastrear historias de esas mujeres que por amor marcan la diferencia. Sin duda la amable mujer, de rostro sencillo y de gran valor, maltratada por el sol, es en realidad la mamacita mas linda del mundo.

