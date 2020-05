Analísis político de Nicaragua en el podcast: De Managua con Amor

Foto: Jorge Capelán, analista político, durante el programa Estudio TN8 / TN8

Jorge Capelán, analista político con larga trayectoria de comunicador y experiencia tanto en prensa escrita, medios alternativos y en radio, ha ampliado su proyecto comunicacional a otra esfera que sigue en auge a nivel mundial: el podcast.

Capelán es un habitual invitado cada viernes al programa Estudio TN8, en el que participa en una mesa junto a colegas periodistas para discutir del acontecer nacional, sobre todo en el contexto sociopolítico de Nicaragua.

Caracterizado por una pasión por defender la verdad de los pueblos y desbaratar mentiras de medios irresponsables, creó el blog managuaconamor.blogspot.com, en donde plasma distintos escritos de análisis y opinión. Ahora, de una manera más amplia y dinámica, ha incursionado en el podcasting para llegar a una audiencia tanto a nivel nacional como internacional que disfruta de esta forma de consumir contenido.

Foto: Jorge Capelán, analista político, quien tiene su podcast De Managua con Amor / Cortesía

"A inicios de 2019 decidí comenzar con un blog y eso con el tiempo fue llevando a la necesidad de trabajar con podcasts que es un medio que en lo personal me apasiona. No me duermo sin escuchar algún podcast", comenta Capelán.

"El objetivo del podcast De Managua con Amor es en parte analizar a manera de diálogo diversos temas relevantes de nuestra coyuntura y también dar espacio a las voces de este sandinismo tan combativo y comprometido que tenemos en el país, es decir, ir desbancando el mito de la propaganda imperial que quiere construir un sandinismo sin capacidad de análisis", afirma.

Medio con gran futuro

"En lo personal soy un apasionado de podcasting, aunque no escucho muchos podcasts de política sino más bien de temas como historia, ciencias naturales y astrofísica. Creo que es un medio que tiene gran futuro en Nicaragua, un país en el que predomina la cultura oral y donde a mucha gente le gusta escuchar radio", comenta el analista.

Así mismo reconoce que el podcasting tiene cuatro puntos fuertes:

1- El carácter personal.

2- Profundización de los temas.

3- Flexibilidad en cuanto a la duración.

4- Escuchar las veces que uno desee.

Capelán es un hombre cuya vasta experiencia en radio lo hace sentirse en un entorno cómodo cuando graba sus podcasts. Ha trabajado de forma cercana con radios desde los años 90, llegando incluso sus programas -que subía en la red- a audiencias mayores en Europa, gracias a compañeros de Suecia y España.

Como buen podcaster es fanático de escuchar podcasts. Comparte que descubrió su amor cuando comenzó explorar la aplicación iVoox, de origen español, desde entonces es su fiel compañía antes de dormir. Temas de Cristianismo Primitivo, historia de la humanidad y las maravillas que esconde el universo son sus acompañantes nocturnos.

Indignación ante las mentiras

Capelán tiene muy claro su objetivo comunicacional: "defender la verdad de los pueblos que resisten contra la opresión imperial y de la verdad de todos los seres humanos oprimidos".

"Creo que la verdad es revolucionaria, especialmente la verdad de los pueblos y la verdad de los seres humanos. De las Fake News lo que más me indigna es la industria que las sustenta, por ejemplo, yo veo como Fake News muchas de las cosas que hace CNN (...) Ellos inventaron las Fake News, ese ha sido el negocio de los Estados Unidos desde que son potencia imperial. Fake News hacían desde la época de Sandino cuando lo llamaban bandolero, y mucho antes que eso", concluye el analista.

De Managua con Amor está disponible en todas las plataformas para escuchar podcasts, desde Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras afines.