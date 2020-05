Jóvenes en Nicaragua aportarán a la gestión de una cultura de diálogo

Foto: Jóvenes culminan con diplomado sobre cultura de diálogo y paz / TN8

20 jóvenes en Nicaragua concluyeron con éxito un diplomado que les permitió conocer herramientas para incidir en una cultura de diálogo en barrios y comunidades.

“Estamos celebrando que culminamos un proceso más de formación con los muchachos del diplomado en gestión sociocultural y política de paz, un programa que consiste en que podemos con los muchachos para que ellos vayan gestionando una cultura de diálogo de paz, desde sus barrios y comunidades, que ellos puedan incidir en la conducta y comportamiento, que puedan proponer acciones que conlleven a la armonía y el diálogo permanente en nuestras comunidades”, explicó la viceministra de juventud, Marlen Silva, en un acto desarrollado este miércoles.

Te interesa: CONICYT impulsa la creatividad con concurso de aplicaciones móviles

Foto: Jóvenes culminan con diplomado sobre cultura de diálogo y paz / TN8

Seguridad, diálogo y paz

“Es un programa que estamos promoviendo por las orientaciones del Gobierno, no va a ser el primero ni el último, al contrario, es un programa en el que le damos seguimiento, también van a tener una continuidad, porque para nosotros, para nuestro Gobierno es importante la seguridad de la familia, el diálogo y la paz. No se puede alcanzar paz si no hay dialogo, no podemos alcanzar una reconciliación genuina y verdadera si no platicamos y conversamos todos los días”, sostuvo Silva.

Foto: Jóvenes culminan con diplomado sobre cultura de diálogo y paz / TN8

“Es el interés de fortalecer las capacidades de los muchachos y de la juventud en este sentido, nosotros somos transformadores de nuestras realidades, somos los que estamos en el territorio, hablando y conversando con las familias de la mano. Esa preocupación de seguir y continuar formando a los muchachos y capacitándolos en este tema tan importante y tan indispensable para un país que promueve la paz y la reconciliación y alcanzar los niveles de desarrollo que deseamos”, indicó la funcionaria.