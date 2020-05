Asamblea Nacional rinde homenaje póstumo a la diputada Antonia Vilchez

Foto: junta directiva del Parlamento realizó guardia de honor en presencia de los familiares/TN8

La Asamblea Nacional realizó un homenaje póstumo a las diputada y dirigente nacional de ANDEN, Antonia del Carmen Vilchez, quien inesperadamente pasó a la inmortalidad este lunes.

La junta directiva del Parlamento realizó guardia de honor en presencia de los familiares de la diputada Antonia del Carmen Vilchez, quien era conocida cariñosamente como "La Profe".

La primera secretaria de la Asamblea Nacional dio lectura a una resolución de la junta directiva, en la que expresa sus condolencias ante la pérdida de la educadora, sindicalista y parlamentaria.

Foto: La diputada Vilchez estuvo trabajando en la Comisión Laboral/TN8.

"Desde su vocación como educadora, desde muy joven ha entregado su vida a la lucha Revolucionaria, y a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras nicaragüenses desde la trinchera de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, ANDEN", leyó la diputada Loria Raquel Dixon.

Como parte de su trabajo parlamentario, la diputada Vilchez estuvo trabajando en la Comisión Laboral.

"En nombre de toda la Comisión no te damos un adiós, sino un hasta luego. No me cabe la menor duda que estás en las manos del Señor", expresó el diputado Byron Jerez, durante este sentido homenaje.

La junta directiva de la Asamblea Nacional entregó a los familiares de Vilchez el Pabellón Nacional, en reconocimiento a su trabajo por el país.

"Antonia es de las compañeras que siempre se disponía al trabajo, que siempre estaba presente. No era de las mujeres que rehuye y juntos hemos andado caminos de lucha, porque juntos hemos aprendido a compartir, a comprender, a ser hermanos", fueron las palabras visiblemente quebrantadas del profesor José Antonio Zepeda, secretario general de ANDEN, organización de la cual Vilchez era parte de su dirigencia nacional.

Foto: la Asamblea Nacional entregó a los familiares de Vilchez el Pabellón Nacional/TN8.

Entrega al trabajo

"Siempre demostró humildad y entrega al Frente Sandinista, humildad y entrega a la causa de los trabajadores, entrega al magisterio, entrega a sus alumnos. Toñita es un ejemplo a seguir y por eso nosotros no hablamos de muerte, hablamos de trascendencia, de ir más allá", destacó el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Gustavo Porras.

"El movimiento sindical ha perdido a una gran hermana, a una mujer humilde, dedicada a su trabajo, solidaria y una gran militante del Frente Sandinista", puntualizó la diputada Maritza Espinales, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

Una vez finalizado el homenaje póstumo, los familiares salieron con el féretro a Granada, donde será la vela y funeral de la diputada Antonia del Carmen Vilchez.