Video: Hija de chinandegano desmiente que su padre haya muerto por coronavirus

Foto: Elia Baldelomar, hija del chinandegano Ramón Baldelomar, desmiente que su padre haya muerto por coronavirus / Sin Filtro

A través del medio digital Sin Filtro, se ha revelado cómo la hija del chinandegano Ramón Alemán Baldelomar (qepd), desmiente que su padre haya fallecido por coronavirus.

Las noticias falsas se habían proliferado tal cual virus por varios medios opositores, caracterizados por inventar noticias y tratar de engañar al pueblo nicaragüense.

"La verdad que nos están acusando. Están acusando de que él fallece de la enfermedad del COVID-19, lo cual no es cierto. Hay un diagnóstico y ese se les puede probar, ya les presentamos el papel que nos muestran ahí y la verdad que es falso todo lo que están comentando", dijo Elia Baldelomar a través del video publicado por Sin Filtro.

"Él ya tiene cinco años de esa enfermedad, él recae, a él le ponían sangre pero no porque tenía él tuviera la enfermedad leucemia como mencionan ahí, a él se le hacían transfusiones de sangre porque a eso le apoyaba a él a levantarse", continúa Elia.

"A él lo operaron, le sacaron el vaso, eso lo mejoró a él, pero siempre él los glóbulos, él los mantenía bajos, el hematocrito y entonces siempre teníamos que acudir a las consultas, y pasábamos tiempo internados en el hospital, para su tratamiento, luego le mandaban las transfusiones de sangre", informó.

Cansada de las mentiras

"Indignada la verdad, nos duele lo que está pasando, nos está afectando, estamos nosotros con el dolor de nuestro luto y que la gente se esté prestando a esto, no es justo con nosotros", indicó la hija de Don Ramón.

"La verdad que no crean, no crean lo que están diciendo, estamos pasando por esta situación y todavía (...) Estábamos en el rezo de mi papa cuando empezaron los familiares, amigos, a llamarnos, de qué barbaridad lo que decían las redes sociales y que no respetaban el dolor que estábamos pasando", señaló la mujer afectada.

Nuevamente queda en evidencia cómo los medios mal llamados de oposición no son nada más que un cúmulo de fabricantes de noticias falsas, creadores de zozobra que no producen más que daños al mismo pueblo. Afortunadamente, la gente sabe reaccionar y reconocer que estos medios jamás han representado la verdad en este país.