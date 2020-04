Lotería Nacional entrega utilidades correspondientes al mes de abril

Foto: Ernesto Vallecillo, gerente general de la Lotería Nacional, hace entrega de utilidades para la familia y los deportes en el país / TN8

Con las medidas pertinentes ante el brote del coronavirus, la Lotería Nacional realiza la cuarta entrega de utilidades al Ministerio de la Familia y al Instituto Nicaragüense de Deportes.

El gerente general de la Lotería Nacional, Ernesto Vallecillo, entregó dos cheques, cada uno por 7 millones 500 mil córdobas. "Con este aporte alcanzamos los 60 millones de córdobas que representa un 32.97% de la meta propuesta para este año", refirió el funcionario.

"El día de hoy vine a entregar las utilidades correspondientes al mes de abril. Con esto ya le hemos entregado a cada una de las instituciones en los cuatro meses, 30 millones de córdobas a cada una", dijo Vallecillo.

"Nuestros vendedores, nuestros concesionarios se mueven por todas las calles y por todo el país en estas difíciles circunstancias para que las personas compren la lotería, y que por lo tanto la lotería pueda seguir produciendo utilidades que benefician a los CDI y a los adultos mayores y deportistas", sostuvo Don Ernesto.

La Raspadita

En esta actividad Vallecillo informó a las familias nicaragüenses que ya está a la venta La Raspadita "Felicidades Mamá", que te premia con 200 mil córdobas al instante. El precio del boleto es de 20 córdobas.

Además el gerente brindó unas palabras ante la situación de la pandemia del COVID-19, quien agradeció a los trabajadores de la salud por su entrega.

"En estos momentos vivimos situaciones difíciles por la pandemia del coronavirus. No podemos nosotros en una actividad como esta ignorar el esfuerzo que se ha hecho en nuestro país para que el coronavirus no golpee como lo ha hecho en otras sociedades, no golpee de manera fuerte a la sociedad nicaragüense, por esto desde este lugar, desde este CDI queremos manifestar nuestro agradecimiento a los médicos del sistema de salud de Nicaragua, a las enfermeras, a todo el personal de la salud. A todo el personal que en las comarcas, en las comunidades, en los barrios se dedican también a apoyar el sistema de salud comunitario en nuestro país", manifestó.

Esta actividad se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil de San Judas.